英國床墊品牌創辦人詹姆士·萊因哈特(James Leinhardt)經常在抖音平台發布影片，告訴大家擁有優質床墊、枕頭以及正確睡姿的重要，將有助於全身肌肉放鬆，達到一覺好眠到天亮。近期一支影片稱「趴睡」是最糟糕、最危險的睡姿，吸引上千萬人朝聖觀看，有網友直呼「趴睡真的太舒服了…我控制不住自己。」

綜合外媒報導，睡眠專家兼寢具品牌CEO詹姆士·萊因哈特(James Leinhardt)樂於在個人平台TikTok分享相關睡姿知識，以「最愛的姿勢如何破壞你的睡眠品質」為題，只見穿著一身肌肉勁裝的模特兒躺在床上示範。

詹姆士分析當你臥躺時，頸部承受極大壓力，「應該沒見過有人會這樣扭著脖子、轉向一側看電視好幾個小時吧?那為什麼要這樣鎖住頸部肌肉睡覺呢?」除了避免頭埋在枕頭裡，他還指著腿後肌肉，因趴睡造成長時間伸展被迫維持膝蓋缺乏支點安放，「肌肉不喜歡長期處於緊繃狀態」。

事實上，只要將身體轉換成側躺，類似胎兒型睡姿，但要讓耳、肩、臀、膝以及腳踝呈現一直線，捲曲的雙腳中間夾著一顆枕頭，手抱著另一顆，如此一來便能給予身體足夠的支撐。

影片曝光累積超過3,000萬次觀看，有人無奈說「我試著這樣入睡，但起床後又是令人意想不到的姿勢…」、「最舒服的姿勢往往最危險…就像我們癱軟在沙發上一樣。」有人則恍然大悟表示「看來我的背痛有解了!」