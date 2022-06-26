50歲初頭的林英權過去曾任台積電工程師，在竹科工作20多年的他，長年拚命工作犧牲了身體健康，本來濃密的頭髮開始大把大把地掉，肝臟甚至出現纖維化的狀況，讓他有感投資理財提早退休的重要性，靠著自己最熟悉的電子股，每年來回區間操作，實現年賺18%，超過百萬的高被動收入現金流，成功在49歲完成退休夢想。

林英權在《雲端最有錢》、《財經週末趴》等節目中指出，竹科其實有潛規則，超過50歲就可能要轉換跑道，而在爆肝操勞情形下，他決定在49歲退休。他強調，自己能在50歲前退休，背後關鍵不全然是竹科的優渥待遇，更重要的是靠著穩健投資，選擇股息率較高的股票，讓資產得以每年10%的速度增值，每年股息收入逾百萬。

林英權在竹科工作熟知電子股的產業趨勢，買股挑選營運穩健往上走的公司，並著重配息率，他看重成長轉折，尤其是月營收年增率，如果開始連續出現正成長，代表業績比往年表現亮眼，再搭配周KD低檔區低於20買進，高於80以上賣出。

舉例來說，2011年林英權發現半導體上游設備材料通路商崇越，月營收年增率和每股純益（EPS）持續往上，加上股東權益報酬率（ROE）穩定，他從周KD從低檔區20交叉向上、股價38元左右時陸續買進，後來股價一路大漲到百元以上，他總結7年時間大賺了700萬。

林英權也建議可以找出股價波動超過10%的股票，一樣看周KD低於20買，高於80以上賣出，每年進行區間操作，買在低點通常能輕鬆賺到18％。他強調，如果一直換股操作，很難看出股性，如此一來賠錢機率就會變高。

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