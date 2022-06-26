反彈衝一波不NG。(圖/先探投資週刊提供)

在聯準會六月升息三碼後，美股終於出現較大反彈，西德州原油從一二三美元附近跌回至一○八美元以下，通膨壓力稍微喘口氣。美國總統拜登七月將訪中東，寄望OPEC+組織增產，另一方面有意暫時取消美國內汽油稅，以壓低目前正處歷史最高的國內油價。油價若能下降至一百美元附近，對於壓低通膨將大有助益。

由於歐美同受高漲通膨之苦，消費者指數年增率已連續數月超過八％，生產物價指數年增率則超過十％，代表成本增加部分尚未完全反應至消費者身上，聯準會必定看到某些訊號，所以一次升三碼，預估七月再升三碼，反正股市都已經大跌了，趁著九月以前趕快升息壓制通膨，讓第四季期中選舉順利過關。油價若未創新高，在包括黃小玉、非鐵金屬如銅、鐵礦砂、鋁、鎳等價格已在三、四月出現高點而且回跌一段下，高通膨應該會下降才是。

科技股對升息最敏感負乖離大

若以美國二年、五年、七年及十年期公債都攀升至三．一九％以上，但是十年期公債殖利率三．二六％並未最高，顯見市場不盡然認為通膨是長期現象。不過既然二年及五年期公債殖利率都已經三．一五％以上，市場就會認為，至少這次利率調升目標應落在三．五至四％之間，以現階段利率在一．五至一．七五％，七月份若再調升三碼，利率就達二．五％，可以說升息循環超過半山腰，對照股市累計跌幅二至三成，預計未來抵抗力將增強。今年的俄烏戰爭、原物料大漲、聯準會大幅度升息等灰天鵝因素，使得全球股市基本上都處於負報酬，尤其美國為擠壓泡沫，科技股跌幅尤其大，不用歷史高點而以今年計算，費半及那指分別下跌三二．九％及二九．二％，雖有反彈都彈幅不大。道瓊及標普最深累計各下跌十七．七五％及二二．九一％，理論上道瓊來到金融海嘯低點反彈至歷史高點回檔○．三八二之處二九七九三點、標普在三八四二點就應該反彈，但走勢較預期弱，惟至少回檔一半二七五八二點及三五○四點應具有強烈支撐。

科技股對於升息最敏感，這次回檔費半及那指不僅都跌破○．三八二處，更跌破回檔五成，分別是一一二○一點及二六五○點，理論上指數都出現腰斬，技術性反彈應該會出現。最差是修正○．六一八處，費半在二三一五點、那指在一○○一八點。

目前仍在美國主導升息循環，全球股市呈現空頭模式，且費半及那指與年線負乖離都超過二○％、標普及道瓊負乖離各達十四．八％及十一．七％都算是相當大；而負乖離超過十％以上還有台灣上市櫃指數、澳洲、巴西、韓國、越南、恆生及國企，歐洲德、法 也都超過十％；也就是說，股市與年線負乖離過大是全球股市共同承擔。不過先前跌幅及負乖離最大的中國深滬股市，早在三月就見低點反彈，歷經四月封城，到五月政策祭出降息、降準以及汽車家電下鄉補助購買利多，兩者已逐漸向年線反彈。一方面是技術面乖離大，另一方面也要政策主導刺激股市反彈。

相較於美國升息，中國三月底至五月初相繼在上海、昆山、北京、深圳、東北等出現封城或部分封城，也重創經濟，如今是否嚴格清零也非那麼肯定，救經濟為先，所以對重量級產業尤其是汽車率先出手，祭出六百億人民幣補助購買三○萬人民幣以下車款，每輛數千至一萬人民幣不等；另外也降低購置稅，從十％降至五％。大陸工信部更在五月底表示，將重組新一輪新能源汽車下鄉活動（史上第三次），推出一批資訊消費示範城市和示範項目，促進汽車、家電等大宗商品消費。除了消費券與補貼，大陸政府還多管齊下，例如，官方把原定二○二二年底到期的新能源汽車補貼，延長到二三年，對象包括特斯拉在內的外資車企；且要求各地不得新增汽車限購措施，預計可拉動兩百萬輛乘用車新增需求，由小幅衰退進而轉為正成長至二一○○萬輛。

此舉激勵大陸汽車相關股股價大漲，首先創歷史新高是比亞迪，連做客車的中通客運股價短短一個月間就從三．八五人民幣暴漲至二一．四六人民幣，漲幅超過四．五倍，期間被暫停交易後再開放，股價又創新高再暫停交易。其他如廣汽、金龍、東風汽車、長安、長城等汽車股價皆上漲突破年線。也鼓舞在香港掛牌的蔚來、小鵬、理想近一周以來股價大漲。

東陽射出利多三箭

國內汽車零組件公司西進大陸設廠不少，東陽較早到中國投資，為全球最大售後維修（ＡＭ）零組件集團，台灣廠主要業務是放在ＡＭ市場，大陸廠的布局則是以ＯＥＭ為主。過去幾年營運在谷底，如今卻有三利多可期。東陽首先透過與前十大汽車品牌合資的方式，直接打入供應鏈體系，工廠數量超過十五座，帳面投資金額超過五○億元，過去十幾年東陽已經在大陸的ＯＥＭ市場布局很深，如今遇到中國第三次汽車下鄉刺激景氣機會，外資預計東陽在中國ＯＥＭ業務將從今年第二季起改善，今年營收將可成長七．七％，淨利潤將比去年成長一四八％。

再者，近期股東會又傳出東陽大陸廠切入上海特斯拉供應鏈，預計明年第二季開始出貨；東陽加速輕量化、新能源車零件開發，成功卡位大陸前十五大車廠新能源車供應鏈，轉投資的富維東陽為東陽與大陸一汽體系富維公司的合資公司，首次攻入上海地區，成為特斯拉的供應商，東陽已開始著手在上海設置產線，配合組車廠的時程需求，預計將在明年下半年起出貨。

第三，就是東陽銷售大本營美國，主要銷售ＡＭ的鈑金、保險桿等碰撞件，最近最大保險公司為State Farm，在美國時間十四日於官網上宣布，基於供應鏈短缺的因素，將從六月二十日起，於奧克拉荷馬州、德州，試行以非原廠碰撞零件（包括保險桿、前後車燈）來做估價維修與賠付，試行期為八周。由於船運供應鏈短缺問題，ＯＥＭ零件供應斷鏈缺料，許多美國車主出險維修大塞車，待料維修時間大幅拉長，保險公司改以同等品質的ＡＭ零件替代賠付，否則修理一台事故車至少要等超過一個月以上，有機會獲得消費者認同，何況現在能獲得保險公司採用的ＡＭ零件大多通過ＣＡＰＡ等第三方認證，證明品質不輸ＯＥＭ，一旦State Farm採用，其他保險公司可望跟進，將是ＡＭ廠利多，加上有台幣貶值加持，對東陽、堤維西、帝寶、耿鼎將是大利多。

近來東陽消息不斷，ＡＭ汽車零件產業復甦，國外客戶增量下單拉貨，推升今年東陽營收獲利走高，已回到二○二○年初新冠疫情爆發前的水準，加上ＡＭ業者最注意台幣匯率，連兩年台幣升值大家獲利都不好，今年以來台幣貶值超過六％，帶來匯兌收益，第一季ＥＰＳ達○．五一元、年增逾二一％，今年五月稅前淨利突破四．二一億元，較去年同期大成長，每股稅前盈餘達○．八元；累計前五個月自結累計稅前淨利十．一三億元，較去年同期累計成長一．八倍，折合每股一．七五元、稅後每股約一．四元，而這些都還沒有反映中國汽車下鄉及美國保險State Farm開始試用ＡＭ零件利多。國內法人看好東陽今年業績展望，有望一季比一季好，預估今年ＥＰＳ上看二．八元以上。

外資最近又有第二次調升股價及獲利評等，預估東陽二二至二四年淨利年複合成長率達四五．八％，以今年開始算起三年，ＥＰＳ分別為二．九三元、三．二一元及三．六元，是汽車零組件領域中的績優生，目標價調高至五二元。惟業績應較預估好，可能還會有內外資調高動作。

另外，這三年台南地產因台積電而大漲五成、一倍，東陽大本營就在台南，廠區相當大；而該公司每股淨值三七．四五元，與目前股價相近，且含息○．八五元（二十三日除息）。一九年股價最高為五○．二元，當時台股最高為一二一九七點，如今台股指數早已超過一九年一大段，但東陽股價距離一九年高價還有段距離，股價將是可攻可守。以過去中國兩次刺激汽車銷售動作，東陽股價都有到六○元及七○元以上，這次或可期待。以投資中國汽車零組件族群而言，東陽不論投資金額及合作夥伴都是數一數二多，將是主要龍頭指標。另一家投資大陸金額達三六．六七億元的車架大廠江申，主要是搭配裕隆集團投資，第一季ＥＰＳ僅○．八三元，第二季在政策加持，四、五月開始有新增客戶並開始量產，加上北京奔馳新車型六月開始交貨，預期下半年業績會比去年同期增加很多（去年下半年ＥＰＳ為二．○六元）。電動車部分，轉投資事都有切入新能源車，以襄陽恩梯恩來說，預估今年占比約達二二％，二四年有機會拉高至三五％。電動巴士車架部分，自五月起開始有三家客戶量產，對下半年江申營收會有很大貢獻。

網通股有拉高除息企圖

台股最近電子股基本面雜音不斷，以及國際股市趨跌未止，距離季底近，看來投信是先結帳再買進可能性大，ＡＢＦ三雄就是例子。只有受惠中國救市的汽車產業基本面較好。但最後還是看台積電何時落底不再創低。指數若從一六八一一點計算，轉眼間又跌一千四百點以上，若以前兩次各下跌一五六六點及二○八八點，這次滿足點在一四七二三點至一五二四五點，也就是一萬五千點上下各二五○點區間；較佳是融資從高點二八四三億元下跌至今的二一九二億元，累計下跌六五一億元或二二．九％，而指數下跌三二五二點或十七．五％，融資減幅已超過指數跌幅，有加速趕底味道，跌深籌碼清理後總是較有利反彈。

除了汽車零組件股率先創高，網通股表現也相當好，前有神準，後有中磊、啟碁、智易、智邦走高，智易將在七月三日除息六．七一元，股價已接近近幾年高點一三九元，看來有拉高除息企圖。中磊四月除息已先填息，法人期盼未來能夠步入二○億美元營收俱樂部，也就是營收上看約六百億元（去年為四三九億元），果如此成長空間可期。

而網通股股價最高的智邦，三月營收六七．五億元創歷史新高，四、五月雖下降，但平均約有五九億元以上，由於大客戶積極建置資料中心，繼亞馬遜後，還有其它知名大廠，下半年營收很有機會再創新高，由股價在年線以下近半年，基期相對較低，投信已開始買進，重返年線不難。網通股還有一大優勢就是台幣貶值也將有匯兌收益。

近期除息行情中，台積電除息秒填息後拉回，正在五百元上下震盪。聯電二十三日除息三元，但呈現貼息模式；接下來聯發科將在二十四日除息七三元，今年以來電子股除息行情似乎填息機率很低，雜音多，面板跌價、三星停止拉貨、手機中國銷售下修、二線晶圓產能鬆動等等，看來要等待利空不跌或是有個股強勢填息帶動才可。

此外也還有賴金融股撐盤，雖說今年有防疫保單之亂，但是上周央行再升息半碼，今年已升息一．五碼，對於放款為主的金融股至少市利多，例如玉山金、第一金、華南金、合庫金、台企銀等就是利多，股價都築成雙腳，官股還是主要注意對象，第一金及合庫金是代表。中信金雖受保單波及，但畢竟過去以來獲利穩定及股價淨值比約十三倍，都是逢低可以考慮存股對象。

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