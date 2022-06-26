因為疫情的關係，今（111）年的暑假比起往年相信有更多不同的感受……，怎麼說呢？隨著疫情的起起落落、反反覆覆，不少家長不敢讓孩子到學校上課、待在家裡視訊上課，尤其應屆生殷殷期待的畢業典禮已有許多學校轉戰「線上」舉辦，看來今年的畢業典禮很不一樣！眼見暑假將至，家長也開始傷腦筋，究竟要把孩子關在家裡徹底防疫？還是安排實體的暑期營隊？「實在是很兩難！」

往年每到暑假，明顯大批出遊人潮，小花平台保險顧問都會殷殷提醒民眾，最好事先投保「旅行平安保險」（簡稱旅平險）來轉嫁風險、保障自身權益。

不過，在疫情衝擊下，目前出國的想望可能還要再等等，為了接下來值得期待的未來，以下整理出國旅遊時需特別留意的3大重點，切記：「多一分準備與規劃，就能多一分安心及放心！」

重點1、壽險、產險「旅平險」理賠方式大不同

一般來說，壽險公司的旅平險沒有理賠限額、採取「全額給付」，意即投保多少金額就給付多少金額，其他還有除外不保事項像是戰爭、內亂或是恐怖攻擊等，被列為除外不理賠。另一方面，至於產險業的旅平險與壽險業有2個不同之處：一是採取「限額給付」、死亡保險金最高新台幣200萬元；二是部分產險公司同樣將恐怖攻擊列為除外不賠。

針對此一重點，小花平台保險顧問特別提醒，其實每一種保險商品都會隨著環境的改變作出調整，投保前多思考、多詢問是有必要的，並依照個人需求做適度的調整，進而挑選出最適合自己的好保單，讓保障因為人生階段變化更為周全、完整。

重點2、善用海外醫療專機運送附加條款

其次，小花平台保險顧問建議，除了最基本的旅平險外，另也可以額外加保傷害醫療保險附約及海外突發疾病醫療健康保險附加條款；其中，尤其值得一提的是，如果因為緊急傷病或是急症需要專機運送返台治療，考量海外醫療費用所費不貲、動輒上百萬元，不可不謂是一筆可觀金額，此時旅平險海外醫療專機運送附加條款正好可以派上用場！

舉例來說，如果到日本旅遊5天，保費僅需100元，差不多一杯咖啡的錢；「不怕一萬，只怕萬一！」萬一不幸真的派上用場，必須緊急醫療專機接運返國進行後續醫療，運送費用則由保險公司負擔。

重點3、投保的起訖設定為「出門」和「到家」

旅平險如果使用「網路投保」，不但24小時不打烊，出發前1個小時仍可投保，不受空間與時間限制；以國內輕旅行2天為例，600萬元旅平險搭配60萬元傷害醫療保險附約，1天保費僅需100餘元。

此外，投保旅平險還有一個重點，就是投保「起訖時間」的設定，最好設定在「出門」和「到家」兩個時段；其中，「出門」是指從家裡出發到機場的這段時間，而「到家」則是指從機場回到家裡的這段時間，假設搭乘早上10點飛機、7點從家裡出發，那麼旅平險投保時間從7點開始起算，直到回到家後，才是保險的結束時間，這個部分許多人誤以為是回程飛機起飛時間，需特別留意。