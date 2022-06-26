國內新冠肺炎疫情方興未艾、持續延燒，根據勞動部日前公布有關無薪假最新統計指出，目前有多達上萬人啟動無薪假（減班休息），已有上千家企業受到波及影響，內部營運機制受到不小衝擊、元氣大傷，尤有甚者，今（111）年畢業準備就業的職場新鮮人不免擔憂焦慮：求職期可能會拉長，薪水也可能遠遠不如預期。

2022年高薪產業電子製造業5.6萬居冠

根據國內人力銀行調查：職場新鮮人期待自己出社會的第一份工作起薪平均新台幣34,921元，再進一步交叉分析觀察，其中大學畢業生的期待起薪為32,470元、研究所畢業生的期待起薪則為41,694元，與去（110）年疫情剛爆發時相較，其實落差不大，這表示隨著疫情持續擴大，儘管職場新鮮人不免擔心自己找不到工作、領到的薪水追不上自己心中的期望值，但是仍未「下修」期待的入行起薪。

你知道時下職場新鮮人最嚮往的產業與職務是什麼？根據調查，最嚮往產業前3名依序為資訊科技業、教育政府團體、百貨販售等；至於最想從事職務前3名則依序為管理幕僚或是人事行政、貿易業務或是門市客服、行銷企劃或是專案管理等。另外，再說到10大高薪產業前3名依序為「電腦及消費性電子製造業」的56,531元、「半導體業」的54,729元及「投資理財業」的51,218元。