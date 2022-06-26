二○二一年年底，各大機構法人無不樂觀高喊在半導體、電動車、元宇宙等多元題材帶動下，二○二二年的台股相當有機會挑戰兩萬點大關，然而截至六月二十日，台股從高點的一八六一九點回檔，已大跌超過十六％。從高歌猛進，短短時間轉為委靡不振，全球股市的崩跌，使投資人信心急墜，究竟今年以來，全球金融市場到底在修正甚麼？

或許我們可以從幾個角度來完整解讀一下，首先看股、匯、債三大板塊中的股市概況，回顧今年全球股市走勢幾乎是一片倒，且呈現斷崖式崩跌，尤其美國四大指數更為重災區，當中又以科技股為主的那斯達克及費半為最糟，今年以來已雙雙跌超過三○％，儼然已進入熊市，美股作為全球股市的領頭羊，目前正經歷一九六○年以來的最大跌幅。

跌跌不休 熊市來臨？

事實上，邁入二○二二年，國際市場的利空就從來沒有停過，包括新冠肺炎疫情仍持續變異、持續肆虐，就算是歐美各國陸續解封，但卻讓身為世界工廠的中國祭出封城措施，工廠停工、運輸受阻，這一來明顯衝擊供應鏈的復甦狀況，或許企業獲利的下修壓力正悄悄醞釀中，這絕對會是股市的負面因子。

而二月二十四日突如其來開打的俄烏戰爭，又為股市蒙上另一層陰影，儘管多年來，烏克蘭一直是俄羅斯與西方國家之間的角力熱區，但這次戰線陷入膠著，似乎無法看到盡頭，亦直接衝擊到實體經濟，特別是這個區域是原物料供給的重鎮之一，石油、天然氣等能源及糧食危機的恐慌感，等於是直接重創歐洲經濟，舉例來說，西方國家發起在美元結算系統SWIFT的制裁，不再進口俄國能源，普丁則是以限制出口作為回應，推升油價飆漲，一度突破一三○元，接近○八年的歷史新高，截至目前也仍維持在百元之上的高水位，油價處於高檔，通膨的壓力就無法消除，除非拜登這回出訪中東，能夠帶來實質壓低油價的作為，否則高油價的隱憂還是會影響股市。

再來，戰爭也讓糧食危機變得更嚴峻，像是烏克蘭的穀物與油菜籽幾乎全面停止出口，統計兩國合併共占全球將近三分之一的小麥出口量、十九％玉米，以及高達八○％的葵花籽油出口量；對此，有鑑於糧食安全及通膨上升，許多國家也相繼實施出口禁令，像是五月中旬印度就宣布對小麥出口實施臨時禁令。此外，統計指出，英國由於生活成本增加，近一千萬人在四月份減少食品支出，而美國餐廳也正在縮減餐點份量，法國則已承諾向部分家庭發放食品券。

疫情、戰爭更添通膨危機

對於原物料的通膨風險，機構法人野村就表示，由於全球糧食成本對亞洲的影響存在六個月的時間差，因此糧食價格漲勢下半年將繼續增溫，包括中國疫情封鎖、泰國豬瘟和印度熱浪等，都可能進一步推升糧食通膨；且目前通膨已經從燕麥、食用油蔓延到肉品、加工食品甚至外出用餐等領域。此外，稻米雖然因庫存充裕，到目前為止保持價格穩定，但如果各國因為小麥價格偏高而開始尋找替代主食，稻米就有可能成為下一個漲價的項目。

由此來看，通膨居高不下問題將持續延燒，而下定決心力抗通膨的Fed繼三月首次升息一碼、五月升兩碼後，日前決議一舉升息三碼，基準利率升至一．五到一．七五％區間，而依照Fed說法，下次可能仍將升息三碼，這是自一九九四年之後，最激進的升息幅度，更令市場擔憂的是，年底的預期利率中間值已經來到三．五至四％之間，由此可見Fed的焦慮與急切。

而美國強勁的升息力道，可說讓強勢美元格局確立，六月十五日美元指數更突破一○五，創下二○○二年以來的最高點。由於美國大幅度升息將擴大與其他國家利差，使非美貨幣呈現貶值趨勢，恐加劇輸入型通貨膨脹，因此在美國傳達加速升息消息後，全球多國央行也相繼跟進，包括歐洲央行、英國、台灣、香港及巴西等皆同步升息。（全文未完）

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