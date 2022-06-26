很多人常會說：「唉呦！真的是老了，老是忘東忘西！」其實這句話可能是錯的，很多民眾誤以為人老了就會失智，忽略了就醫的重要性。

●失智症是疾病 影響範圍廣

健康管理醫院錢政平副院長指出，事實上失智症是一種疾病，而不是正常的老化現象，可能出現的症狀不單只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，包括語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，其嚴重的程度除了會喪失自我照顧能力，生活需要他人協助之外，還可能影響社交關係及造成家庭經濟或心理上嚴重負擔。

●失智症分２類 阿茲海默症最常見

根據衛生福利部110年委託台灣失智症協會進行之失智症流行病學調查結果， 65歲以上的老人約每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者。

錢政平說明，在失智症的分類上，大致分為兩類：退化性、血管性，但患者有時會存在兩種或以上的病因，最常見的是與神經退化相關的阿茲海默症，以及與血管性失智症相關的腦中風或小血管栓塞。

●無法治癒但可延緩退化 日常這樣做

而目前在醫學上還沒有任何藥物可以治癒失智症，但可幫助延緩退化的狀況，其與許多疾病相同，「及早發現、及早治療」對於病情的掌控效果就會越好。

要預防及延緩失智症國民健康署建議，遠離憂鬱、不抽菸、避免頭部外傷、預防三高(高血壓、高血糖、高血脂)，以及適宜的運動。此外，錢政平建議，高危險族群包括有失智症家族病史、高齡、和患有其他疾病（如糖尿病、頭部外傷）等，務必做好定期健康檢查。