夏日悶熱潮濕，行走在豔陽下整個大汗淋漓，不只冰淇淋，感覺人也一樣快要融化了。每到夏日，除了黏TT的衣服使人煩躁，全身的癢意更讓人心煩！到底怎麼做能夠幫助緩解濕疹，讓好食課Sandy 林俞君營養師用一張圖告訴你！

●緩解濕疹靠這五招

1.減少食用巧克力

部分人會有濕疹是因為對鈷及鎳過敏所致，建議皮膚癢時可以減少食用富含鈷及鎳的食材，如巧克力、燕麥、堅果及罐頭食品。

2.補充ω-3脂肪酸

ω-3脂肪酸可幫助抑制發炎反應，幫助緩解皮膚搔癢情形，建議可吃鮭魚、鯖魚等富含ω-3脂肪酸的食材，或補充魚油，將亞麻仁油入菜來增加ω-3脂肪酸攝取。

3.多吃高鋅食材

鋅參與角質細胞的分化，有助於修復皮膚，改善皮膚發炎、搔癢的情形，建議可從牡蠣等海鮮、南瓜籽、肝臟等補充鋅。

(圖/好食課提供)

4.補足維生素C

維生素C具有抗發炎抗氧化的功效，可幫助對抗自由基，減少皮膚的受損情形，並可幫助角質層分化，改善濕疹問題，可多吃芭樂、奇異果、小番茄等食材來補足維生素C攝取。

5.選擇透氣衣服

夏天流汗若悶於衣服，可能導致汗水積於皮膚上，夾帶細菌進入組織中而誘發發炎反應，建議選擇透氣的衣服，並適時將汗水擦乾，避免加重濕疹。