高齡87歲的前副總統連戰日前驚傳頭昏、頭痛，全身大量盜汗及身體癱軟，緊急送至台大急診，住進加護病房，檢查確認為小中風，身體狀況逐漸康復中，腦出血狀況獲得改善，不再出血。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，腦中風可分為「出血型腦中風」、「缺血型腦中風」，而「暫時性腦缺血」就是俗稱「小中風」，原因為供應腦部血流的某條血管暫時阻塞或不通，造成血管灌流的腦部組織短暫缺血，進而產生各式各樣的局部神經症狀。

至於小中風發作時間，通常只有幾分鐘，平均以2至15分鐘最為常見，由於症狀為暫時性，很容易被民眾忽略，常被認為太累、過於疲勞，許多人是在做健康檢查時，高階腦部影像檢查才意外發現曾經小中風。

一般來說，小中風症狀包括：突然劇烈頭痛、突發性頭昏眼花、突然間手腳麻木無力、某一側身體偏癱、單邊的臉頰垮下來、突然失去平衡及身體協調能力、失去單眼視覺或雙眼視覺等7大面向。

錢政平提醒，在發生小中風後，7天內再發生中風的危險性會增加8%至12%，如為中老年人，或合併高血壓、頸動脈狹窄或其他心血管等疾病，則再發風險更高。如果反覆小中風，務必沒有妥善檢查，且接受適當治療，很可能引發嚴重性中風，甚至有致命風險。

錢政平說，肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、年長者、抽菸、喝酒、缺血性中風相關病史者均屬於中風高風險族群，應規律用藥，並定期回診，或安排健康檢查。

至於檢查項目，一般建議，抽血、血壓檢測、頸動脈超音波為基礎檢查，可初步了解三高狀況及評估頸動脈是否狹窄或血栓，腦部磁振造影（MRI）則屬於進階檢查，瞭解腦部血管是否異常變化。