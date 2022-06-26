經濟部27日將召開電價費率審議會，決定電價調漲方案，引發國民黨團質疑在疫情嚴峻、百業蕭條此刻調漲電價合適嗎？藍委李貴敏日前在臉書批評，無薪假、人民痛苦指數也隨之攀升，電費如果再漲，不就等於助長物價進一步波動？物價猛漲，偏偏只有薪水不漲，官員視若無睹，叫受薪階級、升斗小民怎麼辦？「政府還要繼續這樣無知、無能、無為、無感下去嗎？」

李貴敏24日在臉書談到，疫情衝擊民生經濟，俄烏戰事方興未艾，國際能源與糧食價格飆漲；讓外界憂心國際高通膨、高物價時代來臨，停滯性通膨蠢蠢欲動。偏偏經濟部此時貿然提出調漲電價方案，絲毫沒有顧及可能衝擊。殊不知值此全球通膨、萬物齊漲，物價指數拉高的時代；加上央行升息致房租、房貸隨之拉高；無薪假、人民痛苦指數也隨之攀升，電費如果再漲，不就等於助長物價進一步波動？物價猛漲，偏祇有薪水不漲，官員視若無睹，叫受薪階級、升斗小民怎麼辦？

李貴敏進一步指出，經濟與能源有密切的連動性，雖然電費或因全球通膨、俄烏戰爭及民進黨政府能源政策不當等情而有調整必要，但官員難道不知道電價上漲會拉抬物價並加驟通膨危機嗎？政府到底有沒有依據實際數據做好分析？務實完成各項衝擊影響評估？還是大筆一批，放手讓電價調漲，說漲就漲？造成後果由全民承擔？目前已有學者預估CPI未來恐破4％，政府官員到底懂不懂？管不管？

最後，李貴敏更說，殊不知，供電穩定度除影響外商來台投資外，更影響產業發展與民生經濟，「政府還要繼續這樣無知、無能、無為、無感下去嗎？」