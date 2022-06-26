近來電價喊漲、疫情延燒，蔡政府施政爭議不斷。一份最新民調指出，2024總統支持度，副總統賴清德以33％奪冠，新北市市長侯友宜以19.8％排第二，台北市市長柯文哲以17.9％列第三。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，柯必選下屆總統，更恐把國民黨拖垮，到時民進黨派誰出來選都可能會贏。此說法引熱議，大批網友則抱持悲觀態度。

吳子嘉在節目《關鍵時刻》節目中公布《美麗島電子報》最新民調，「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」最新民調，第一種組合︰賴清德以41.5％領先，侯友宜以28.0％排第二，柯文哲19.6％第三；第二種組合︰賴以48.8％領先，柯以30.5％排第二，國民黨黨主席朱立倫7.4％第三。

吳子嘉認為，2024年總統大選若「三腳督」，目前看來民進黨應該勝利有望，而且會輕鬆獲勝；且柯文哲一定會選2024總統大選，民眾黨可能會把國民黨拖垮，屆時賴清德或前副總統陳建仁出馬都不重要了，也就是說，民進黨派誰都可能會贏。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「反正台灣死忠的一堆，我們只能哭了！」「小老百姓欲哭無淚，但又能怎樣呢？」「台灣最悲哀的事，民粹勝過民主，操弄勝過理智」、「民進黨怎麼搞都能當選，他們當然有恃無恐」、「看到這個結果只有兩個字：想哭」、「現在還太早吧！距離2024還那麼久 這期間什麼事都可能發生」。