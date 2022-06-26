台灣民意基金會日前公布最新民調，若是中國大陸武力犯台，台灣可以跟烏克蘭一樣撐100天？台灣民意基金會最新民調顯示，5成1不相信、3成8相信，不相信者比相信者多13個百分點。對此，前立委沈富雄更直言「撐了一百天以後，台灣不是一個廢墟嗎？」，引發討論。

該份民調顯示，有17.2％的民眾非常相信如果中國大陸武力犯台，台灣可以跟烏克蘭一樣撐100天，20.6％還算相信、28.6％不太相信、22.4％一點也不相信、11.2％沒意見、不知道、拒答。分析還發現，男性中，4成7相信、4成6不相信；女性方面，2成9相信，5成6不相信；20至24 歲，6成2不相信，3成3相信；民進黨支持者中，2成9不相信，中性選民2成1相信，5成9不相信； 6都16縣市角度看，都呈現多數人不相信，包括台南市與高雄市，或整個南台灣民進黨大本營，雲嘉南與高屏地區。

而沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中提到，他非常不同意那個民調，「能不能撐一百天，一百天是什麼樣一個光景？」這讓沈富雄直言「撐了一百天以後，台灣不是一個廢墟嗎？」同時前立委郭正亮也直呼「戰爭真的不能看民調」，沈富雄更接著說，那個民調要改成能不能撐一個禮拜，因為他認為一個禮拜都太長了，他也坦言「台灣根本就不能撐，要讓中國大陸不能打」。