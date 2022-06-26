智庫專家表示，從美國國防部長、退役上將到北約秘書長，都在對烏克蘭釋出應繼續長期作戰的錯誤訊息；他認為從俄軍空中武力、雙方火力差距、烏軍損失等狀況來看，若不在幾個月內靠談判結束戰鬥，俄羅斯「很可能」獲得最終勝利。

曾4次部署至戰區的退役美國陸軍中校、華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）資深研究員戴維斯（Daniel L. Davis）投書分析網站「1945」表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）暗示向烏克蘭提供重武裝，將扭轉戰局並讓基輔獲勝；前美國陸軍副參謀長、目前擔任華府智庫「戰爭研究所」（ISW）董事會主席的退役上將基恩（Jack Keane）聲稱，烏克蘭有能力、意志和軍隊贏得戰爭，最後一塊拼圖只差武器；北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則表示，須為可能延續數年的俄烏戰爭「做好準備」。

但戴維斯根據他對軍事史的研究、多次征戰沙場的經驗，以及對現狀的實際評估，認為上述說法並不正確；他強調，若繼續聽從西方現役與前任高階官員的發言，只會讓俄羅斯在談判前奪取更多土地、殺害更多平民，以及毀滅更多城市。

戴維斯指出，從第二次世界大戰到波斯灣戰爭，都已證明空中優勢對近代戰爭的重要性；而俄羅斯空軍戰爭初期雖陷入窘境，但在吸取教訓且整體攻勢集中後，正持續於前線活動，每天出勤約300架次，遠高於烏軍戰機的5架次，並對烏克蘭地面行動構成嚴重限制。其他火力方面，俄軍火砲優勢可達20比1、火砲與火箭彈藥優勢更達40比1。

且烏克蘭高層已公開承認，其官兵傷亡數量可達每天上千人，戰車、步兵戰鬥車、火砲等重武裝損失已達戰前庫存的50%；戴維斯表示，烏軍無法承受如此沉重的傷亡，而就算西方目前承諾的所有重武裝都立即交付，也不到烏克蘭現有損失的1/10。

戴維斯認為，在歷史上所有決定戰爭勝敗的指標中，烏克蘭都處於嚴重劣勢；雖然可以理解烏克蘭人想將俄軍趕出家園的強烈願望，但西方在無法立即提供大量重武裝之下，不應給予烏克蘭「極不可能實現的希望」；強調若雙方未在數個月內靠談判結束戰鬥，烏克蘭很可能輸掉這場戰爭。