肯德基雖然身為速食店，但其蛋塔系列顯然更受歡迎，更被不少民眾打趣稱「被炸雞耽誤的蛋塔店」，但近日就有網友分享另一間連鎖咖啡店的蛋塔，大讚不僅不比肯德基難吃，價格卻便宜了快一半，CP值明顯超出許多，引發討論。

女網友在《Dcard》PO文，表示近日發現85度C也有推出蛋塔，於是就買來吃吃看，沒想到一吃相當滿意，認為不僅吃起來跟肯德基原味蛋塔極度相似，價格6個僅要120元，相較於肯德基6個210元，明顯CP值超出不少。

文章PO出後引發討論，不少網友訝異：「原來85度C也有蛋塔」、「第一次知道85度C有蛋塔」、「我是85忠實顧客我竟然不知道...」，其他人則紛紛表示：「我是85員工，確實最近都有，蛋塔是真的讚」、「之前有看到其他客人預訂，現場好像很難有」、「不是所有85都有，有賣麵包的店面才會有」、「可以先在粉專預約，之後去拿」。

不過也有人認為依舊是肯德基比較好吃：「太甜了，比全糖還甜」、「跟KFC比起來還是粗糙了點」、「肯德基比較貴還是有道理在」、「這兩家只排二、三名，第一名是佳湘」。