烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日表示，烏克蘭將會收復遭俄羅斯奪占的全部城市，包括北頓內茨克在內。

烏東戰略城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）於當天稍早前淪為俄羅斯軍隊攻占城市。

澤倫斯基在深夜視訊演說中也表示，烏克蘭於過去24小時遭到45枚俄羅斯飛彈和火箭攻擊，並形容俄軍意圖藉此瓦解烏克蘭人民的士氣。（譯者：劉學源）1110626

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