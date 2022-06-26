自撞車輛毀損嚴重。（趙雙傑攝）

案發地馬路上可見高速行駛的輪胎痕跡。（趙雙傑攝）

現場留有的武器。（趙雙傑攝）

台北市中山區德惠街與吉林路口26日發生一起車輛失控撞到路口號誌桿意外，疑似和債務糾紛有關，雙方人馬日前就有談判引爆衝突，當中債主遭人打傷，隨後兩派為此相約談判，一方人數較少，遭對方持武器追逐攻擊，其中有人開車逃跑，卻發生自撞，隨後一群人便圍攻而上，打破車輛後擋風玻璃，警方到場後大家一哄而散，留下車上的2名傷者，所幸均暫無生命危險，而真正案發原因，警方仍在釐清中。