《迎風的女人：老少女劇團》是日本概念派藝術家柳美和（Miss Yanagi,1967-）的動人作品，她以「少女」和「老婦」作對比，透過角色扮演，演繹並詮釋死亡，以及如何從死亡的幽谷中，發掘「生命」動能，創作手法十分特別，令人印象深刻。

這是柳美和為2009年第53屆威尼斯日本館所呈現的藝術創作，時隔13年，該作品的迷你收藏限量版，第一次在台灣現身，引發關切，可望納入台灣藏家的收藏系列。

提起柳美和，台灣藝文界並不陌生。去年底日台跨國合作的「Taiwan Now」，歌仔戲劇團《阿婆蘭》正是由柳美和擔任導演以及劇場舞台設計，縱使疫情蔓延，她仍在兩國間奔波。

之前，高美館開館的「靜河流深」大展，柳美和也是參展的知名國際藝術家之一，以「花獻計劃：尋找阿婆蘭」為題，讓數盆盛開台灣蘭花，靜立在小型溫室中」，作品流露出清新脫俗氣質，把她關切的原生種植物生態，以及女性在社會中的地位與遭遇，作了隱喻式的呈現，發人深省。

早在1998年是柳美和就來台參加「台北雙年展」，那是她第一次到台灣，該雙年展係由南條史生策劃的《欲望場域Site of desire 》，柳美和從此與台灣藝文界結下善緣。

此後她往返台灣頻仍，關心過包括南嶼生態、原生種老婆蘭，遭商業染指，複製不當，繁衍變種等等大自然的生態問題，她深入田調、訪查與揭發時弊，更登上高雄衛武營藝術中心的戶外舞台，以戲諷時弊，搏得滿堂彩。

柳美和曾從台灣引進電子花車，在日本橫濱各地，舉辦藝術巡迴展，引為兩國藝文交流的友誼與美談。

柳美和出生日本神戶市，是京都市立藝術大學美術研究科碩士。90年代，是女性藝術家抬頭的時代，柳美和正是該時期最早進行攝影實踐的女性藝術家。她以多元方式，討論有關女性議題，在在關注著生命的存在、繁衍與變化，作品的呈現瑰麗婉約，卻又充滿哀傷和反省，是21世紀閃亮的概念派領頭羊。

1990年代後期，柳美和就以年輕女性為創作對象，她發表特殊化妝等手法創作的影像作品，尤以身著制服的女性電梯服務人員，佇立在各個商業空間，創作出的《電梯女郎》系列，整齊劃一，猶如商品，獲得靑睞。2000年開始，她又以「女性們幻想半世紀後的自己」為題材，創作出《我的祖母們》；改編自童話故事的《寓言》系列作品，都受到相當的肯定。

2009年才42歲的柳美和，應邀作為第53屆威尼斯日本館藝術家，她以黑布把象徵日本威權的建築物覆蓋起來，黑色布幕，隨著威尼斯的海風吹拂，在綠園城堡內飄揚飛舞，非常出色，日本館變身成為一座巨大的帳篷劇場，引發極大關注。

劇（展）場內，4米高的5張女性立像，源自於日本古老神話中的「來訪神」，代表了來自異世界的外來訪客，滿滿的東方異國風情，成為話題。

當時那些巨大相框裡的女神們，寓意了生命的形象，在詭異夢境般、虛構的劇場空間裡，圍繞著女性所面對的生老病死、傳統、社會中的角色，頗耐人尋味。

53屆威尼斯日本館館策展人是已過世的南嶌宏（Hiroshi Minamishima, 1957-2016)，他首次看到栁美和於1992年發表《電梯女郎》，非常驚艷，從此十分關注她的創作動向；後來又相中柳美和的創作系列《我的祖母們》和《寓言》等，南嶌宏對於栁美和拿「少女」和「老婦」作對比，凸顯了角色扮演，用以演繹及詮釋「死亡」，議題思考性極強。

南嶌宏認為栁美和的作品充滿「靈性」（Spirituality）與哲學思辯，直指人性深處本質，早已超越了女性主義，或以女權主義的定義，廣袤視野，令人刮目相看。

6月25日上午路經「非畫廊」，看見精縮版的《迎風的女人：老少女劇團》，甚受感動，栁美和的女性議題，始終刻劃生動，遠看近思都饒富深意，令人咀嚼再三。

根據柳美和自己的說法，《迎風的女人：老少女劇團》作品發想自民間傳說：

住在村莊裡的人們，提及那些在特殊季節，會來拜訪他們的神祇，如「稀來客」（まれびと）或來訪神（らいほうしん）。眾神跨越山嶺、渡過海洋，來到人類居住的地方，在短暫的停留後，為人們留下財富和豐收，便折返神的國度。人們為了農田豐收、漁獲滿艙，總是滿懷希望禱告，喜迎神祇的到來。過去，她也曾被來訪神造訪過；當每件事，時間和空間，都凝滞不動時，當她已經厭倦於被動等待時，來訪女神，便以巨大的掃帚，打開被沉悶封閉的房間。

一瞬間，她們將沙塵掃起，倒入深闇的井中。女神們便前往沙漠旅行去了。女神們會在目的地舉行宴會，有時，是寧靜的聚會，有時是歡閙的饗宴。在那個運河城市的綠園城堡森林中，生命被埋葬在那個能重生的地方。那座被帳篷包覆的古舊現代主義紀念碑，成為女人劇團的小木屋。

來訪女神以她們巨大的腳，踩踏在沙地上，引起大地一聲巨響，她們激烈地攪動，瘋狂地轉動；雷鳴大作，狂風驟雨，但逐漸的，他們在離開時，留下一道彩虹。大地再度回復清新開闊，沒有留下之前任何的痕跡，星星在清澈的夜空閃爍著。在某一時刻，來訪女神會，以不同的形式，再度出現；柳美和說，她日日夜夜地等待著女神們的出現，掂起腳尖、伸長背脊地凝視著遠方。

《迎風的女人：老少女劇團》透過柳美和的創意巧思，以及精緻影像鋪陳，既是民間傳說的再現，也是柳美和對女性角色與議題，不變的關懷，影響力無遠弗屆，重要性更是與日俱增。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：《迎風的女人：老少女劇團》相關截圖。

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