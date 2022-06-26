太空人26日在系列賽第3戰狠狠教訓了洋基，先發投手哈維爾（Cristian Javier）與奈瑞斯（Hector Neris）、普瑞斯利（Ryan Pressly）3人居然聯手投出無安打比賽，讓洋基自豪的打線全數繳了白卷。洋基先發投手寇爾（Gerrit Cole）對戰老東家表現優異，但是隊友的表現讓他注定要輸，終場太空人3比0完封洋基。

The 14th no-hitter in @Astros history was a big one. pic.twitter.com/1d4vw6uu3r — MLB (@MLB) June 25, 2022

哈維爾是2020年新人王票選第3名，賽前他的自責分率3.07，沒想到這場會是他的生涯代表作，除了7局的「no-no（無安打）」、1保送，還飆出驚人的13K。這也是寇爾離開太空人之後單場投出最多K的投手。

洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）說：「顯然這令人震驚，我們有很好的打線。被投出無安打感覺很不好，但是我們對自己的隊伍有信心，這點是不會改變的。」洋基前一次被無安打羞辱是在2003年，陣容與現在不同，球場是在洋基老球場，當時的對手也是太空人。

來自多明尼加的哈維爾透過翻譯說：「我很高興，我很自豪上帝賜予我的這個時刻。」另一位投手普瑞斯利說：「這是世界上最棒的感覺。」洋基目前勝率超過7成，根據一些運動媒體統計，可能是大聯盟史上最高勝率（例行賽進行超過50場）而被賞了無安打的球隊。

太空人菜鳥麥提薛維克（J.J. Matijevic）、艾爾圖維（Jose Altuve）各轟出1發陽春炮。洋基寇爾7局失1分吞敗投，哈維爾用掉115球，取得第5勝，自責分率降到2.73。