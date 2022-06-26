據《美麗島電子報》搶先曝光的6月國政民調顯示，行政院長蘇貞昌施政的滿意度正向評價為46.8%，負向評價為46.1%，然而《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（25日）卻在其網路節目《董事長開講》直言，蘇貞昌「不是很重要」，並推測蘇年底會下台，換上桃園市長鄭文燦！不過，總統府日前已再次否認有改組打算，並請外界不要任意謠傳。

據該份民調顯示，國內整體經濟的現況正向評價為26.4％、負向評價為70.2％，總統蔡英文信任度正向評價為53.7％、負向評價為40.0％；民進黨好感度是46.0％、負面評價為40.2％；行政院長蘇貞昌施政滿意度正向評價為46.8%，負向評價則為46.1%。

對於蘇貞昌的民調，吳子嘉坦言「還是一樣死亡交叉，只是交叉的稍微接近一點」，他並說蘇貞昌不是很重要，自行揣測認為蘇年底就會下台了，並預期接班人就是現任桃園市長鄭文燦。

對於內閣改組傳聞，總統府發言人張惇涵曾在24日曾表示，蔡總統對於總統府秘書長沒有異動的打算，也沒有內閣改組的打算，期盼各界勿以訛傳訛。