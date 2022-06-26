左營區1輛轎車26日凌晨失控撞擊騎樓，波及多輛機車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

左營區1輛轎車26日凌晨失控撞擊騎樓，撞倒路旁加水站設備。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

22歲黃姓男子於26日凌晨0時6分許駕駛自小客車行經左營區重愛路，他因為不明原因失控衝撞至大樓騎樓，與多部機車與2名行人發生碰撞。此事故造成1人送醫，無生命危險。

左營警分局博愛四路派出所於26日0時6分許獲報，於左營區重愛路上發生交通事故。經查，黃男駕駛TOYOTA自小客車由文慈路南往北行駛，左轉進入重愛路時，衝撞路邊的機車、自行車與行人。

此事故共波及停放在騎樓的9輛機車、1輛自行車、加水站設備，以及2名正在路邊聊天的行人19歲曾女及19歲江女。其中，曾女因手腳多處擦挫傷及牙齒斷裂由救護人員送往榮總醫院醫治，意識清楚，並無生命危險，另一名江女僅輕微擦挫傷，表示不需就醫後回家。

警方對黃男做酒測，酒測值為0，黃男與車上乘客張女皆未受傷，詳細事故發生原因待警方後續調查釐清。

警方呼籲，駕駛人應隨時注意車前狀況，行經路口轉彎時應減速慢行，以確保自身及其他用路人之安全。