注意午後大雨，氣象局表示，台灣各地今天到周六連7天都是35度高溫天氣，午後全台有雷陣雨及較大雨勢，颱風方面，周二、周三之後南海為低壓帶，有機會生成颱風，若高壓較弱，一旦生成颱風將會比較靠近並影響台灣。

氣象局指出，南海周二、周三之後變成低壓帶，菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，有機會增強成颱風，是否影響台灣要視高壓減弱幅度，若高壓較弱就會靠近台灣，若沒減弱太多就會往大陸廣東去，不確定性大，需持續觀察。

氣象局地面天氣圖顯示，周四(30日)菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，有機會增強成颱風。(氣象局提供)

氣象局表示，今天到周二（26至28日）台灣各地多雲到晴，高溫32至35度，降雨部分，台灣附近為偏南風，花東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，夜裡清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後全台要留意旺盛的對流發展，尤其各地山區及近山區平地易有短延時強降雨，並有局部大雨機率，對流發展旺盛，常伴隨著雷擊、強陣風，前往山區活動要注意。

周三至周六（29日至7月2日）太平洋高壓勢力東退，南方水氣略北移，水氣再增多，東半部及恆春半島不定時局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，感受仍悶熱、約35度，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢機率。