婦產科名醫鄭丞傑分享一真實案例，一名30歲的女患者因性慾強，每天都要找男友求歡，男友最終受不了而分手，她就醫檢查才發現罹患多囊性卵巢，體內的睪固酮數值高達130，比正常女性高出35，經藥物治療後才逐漸改善，性慾也跟著下降。

鄭丞傑近日於談話性節目《醫師好辣》指出，女患者到門診主訴，自己性慾偏高，每天最少要一次，男友因受不了，選擇和她分手，兩人分手後，她的性慾並沒有因此下降，每天仍靠自慰的方式解決生理需求。

鄭丞傑目測她的體重大約落在60至70公斤之間，有點略胖，手腳也有不少的體毛，女患者透露，自己的胸前、背部也有毛髮，鄭丞傑再仔細一看，發現她的人中也有小鬍子，聯想到可能是男性荷爾蒙問題，進一步詢問得知，女患者的經期周期略長，一個半月至兩個月才會來一次，判斷是罹患多囊性卵巢。

鄭丞傑要求她先抽血檢查，血液報告出爐確定是多囊性卵巢後，又進一步查看她體內睪固酮數值，鄭丞傑說，正常女性的睪固酮正常值大概是95以下，但女患者的數值卻高達130，比正常人高出35。

鄭丞傑表示，女性的男性荷爾蒙是男性的1／10至1／20，其中25％來自卵巢，25％來自腎上腺，50％來自皮下脂肪，因為胖的人皮下脂肪會比較厚，會製造較多的雄性荷爾蒙。

為改善女子多囊性卵巢問題，鄭丞傑開立一種避孕藥，並叮囑她要控制飲食，配合營養師的建議，不僅體重減少，經期變得規律，慾望也跟著下降。