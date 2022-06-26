在各種水果遭大陸禁止輸入後，日前石斑魚也因被驗出禁藥而遭大陸禁止，然而民進黨政府卻定調是遭打壓，並不斷號召民眾吃水果、吃石斑幫助農漁民，國民黨台北市議員王鴻薇忍不住說，「民進黨抗中保台要用到何時？台灣人吃到撐死都救不了」。

王鴻薇昨（25）日在臉書表示，從鳳梨、蓮霧、釋迦到石斑魚，大陸這兩年來陸續以台灣農產品含有禁藥、害蟲等理由禁止輸入，民進黨政府則一直定調成大陸打壓，號召台灣人吃愛國水果、救國吃石斑，但事實真的是這樣嗎？

王鴻薇指出，鳳梨在2021年2月因有蟲遭大陸暫停進口，改為賣到其他國家，但卻被日媒指出台灣鳳梨有供過於求及品質上的問題，導致價格與銷售速度暴跌，日本賣場更直接標示台灣鳳梨有黑心狀況，歡迎民眾換貨；釋迦、蓮霧遭禁入後，政府2度向WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）提出特定貿易關切，結果遭已讀不回，至今無下文。

而本次事件爆發後，漁業署終於在6月24日發現2艘漁船本航次所運搬石斑魚申報不實，並進行裁處。王鴻薇說，台灣的農漁產品出現問題時，民進黨農委會面對質疑第一時間就喊被打壓，以抗中保台轉移焦點、以大內宣做法掩飾自己無能，「如果永遠只會政治抗中保台，根本沒有辦法真正保護台灣農產品，台灣人真的是吃到撐死都救不了民進黨的無能！」