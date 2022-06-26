21歲AV女優渡邊真央（渡辺まお），2年前以早稻田大學學霸身分出道拍AV，可說是震撼業界，她也大方公開出道原因，坦言上大學後，無法控制對性的好奇，索性自己跳下去嘗試，不過如今卻無預警宣佈引退，也透露背後原因。

渡邊真央頂著「早稻田女大生」頭銜出道，引來輿論兩極評論，之前接受專訪時，坦言原本沒有打算公開身分，但考慮到總有一天會東窗事發，決定主動公開此事，不過訝異的是校方對於她加入AV界態度淡定，但父母則是完全無法接受，不過她仍堅信時間能改變父母對此事的看法，沒想到近來卻無預警宣布退出AV界，她透露主要是AV女優職業生涯很短，也感覺付出很多，但不知為誰努力，之後便沒有「當AV女演員」的念頭，才決定宣佈引退。

渡邊真央踏入AV界後，就意識到會失去正常生活，並且與「AV女優」頭銜永遠綁在一起，即便如此仍沒有放棄結婚生孩子和成家的念頭，也希望未來另一半能接受所有過去，宣布退出AV界後，她粉絲紛紛留言打氣，強調不論做出什麼決定都會支持到底，讓她坦言感到相當窩心，至於跟父母透露此事後，仍未得到相關回應。

一劍浣春秋日前在部落格公開渡邊真央出道以來的片酬，扣完稅後總計是163萬日幣(約43.3萬台幣)，坦言此片酬超乎他的想像，根本是是業界中上等級的企劃女優水準了。