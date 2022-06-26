一名劉姓男子先前前往桃園簡易庭開庭時，不滿法官的判決結果，竟當場喊叫「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」等語，還拿水瓶朝法官潑水，遭到侮辱公務員罪起訴。桃園地院審結，依法判2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，劉男2018年間前往桃園地院桃園簡易庭，進行終止結清銀行帳戶事件的言詞辯論，因不滿承審的葉姓法官之判決結果，便喊叫，「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」、「那個位子是包青天坐的，你有什麼資格坐」、「你有沒有讓你父母羞辱」等語羞辱葉姓法官，更拿出水瓶朝法官潑水，遭到現行犯逮捕，後經檢方起訴。

對此，劉男否認犯行，稱他進行言詞辯論程序時，葉姓法官的訴訟指揮侵害他的審級利益，他才當庭提出異議，認為是依法防衛自身權益，不應該受罰。

桃園地院勘驗葉姓法官證詞，葉男稱當時劉男叫旁聽席與法庭外的人進來看恐龍法官，結果外面有人進來看，當下讓他覺得有點丟臉，好像他做錯什麼事情，顯見劉男的言語侮辱足以貶損葉男的人格尊嚴與地位，而劉男的潑水行為不影響罪名成立，也不屬於正當防衛，審酌後，依侮辱公務員罪判劉男2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。