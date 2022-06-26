這種東西也能賣！美國28歲年輕正妹，單靠身體排出廢棄物就能大賺，舉凡穿過的內衣物、用過的掏耳棒，乃至指甲、頭髮以及腋毛，越古怪越是能賺錢，甚至就連咀嚼過的食物或嘴內口水，亦被拿來當作實際商品出售，光是月平均收入便可達近1萬美元(約台幣30萬元)，再三刷新網友眼界。

根據《鏡報》報導，28歲蕾貝卡(Rebekka Blue)生活喜好特殊，總會習慣保留使用過的任何物品，因為任何一項骯髒物品或不起眼東西，舉凡內衣褲、褲子、掏耳棒、刮舌器，只要是她用過的東西，都能以50美元(約台幣1485元)到250美元(約7425元)不等的價格售出，若「使用痕跡明顯」還能擁有更高的價格。

對她挑剔的客戶來說，不少人都認為她的腳皮、腋毛、口水、打嗝廢氣，甚至咀嚼過的食物也深受喜愛，一般大眾普遍認為的垃圾和穢物，只要經過蕾貝卡身體「再製造」，就能成為這群人眼中寶物，當中她嚼過吐出來的食物，還開價1000美元(約台幣3萬元)的價格販售，照樣有收藏家願為這筆支出買單。

蕾貝卡說明，每種商品都有詳細分類跟價格區分，滿足不同消費者根據喜好買到理想的物品，她強調自己販售的不是商品本身，而是一種「體驗」，並談及她內心極度渴望過上衣食無憂的生活，一旦有一日不必煩惱收入來源，就會憑藉一己之力為社會做出奉獻，目前有在考慮建立1個動物救助基金會。