世界衛生組織（WHO）針對猴痘（monkeypox）疫情召開緊急會議，決定是否定調為「國際關注公共衛生緊急事件」。

全球至今超過3200人感染猴痘（monkeypox）病毒，世界衛生組織（WHO）昨（25）日宣布，現階段猴痘疫情還不構成「國際關注公共衛生緊急事件」，世衛秘書長譚德塞警告，免疫低下族群、懷孕婦女、孩童等3類族群感染後較有可能重症，他坦言，目前最令人擔心的就是疫情擴散的速度。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，今年上半年以來，全球48國已經有超過3200人感染猴痘病毒、1人死亡，世界衛生組織23日召開緊急會議討論猴痘疫情，並且在昨日宣布結果，整體而言世衛定調，猴痘疫情「現階段」還不構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern）。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「我非常關注這波猴痘疫情，這明顯是一個發展中的衛生威脅，世界衛生組織秘書處的同事及我都非常密切關注。」

他說召開緊急會議反映了令人日益擔憂的猴痘疫情，坦言目前最擔心的是疫情傳播速度，持續散播至新的國家、地區，讓更多人面臨風險，他點名3類族群特別脆弱，包括免疫低下者、懷孕婦女、及孩童。

世衛周四召開緊急會議時，譚德塞當時就表示，儘管這波疫情中最受影響的是男男性交者，不過上述3類族群也有症狀嚴重的風險，他也警告未穿戴適當防護裝備的醫護人員也會面臨風險。

「國際關注公共衛生緊急事件」是世衛最高層級的警報，根據定義，一項不尋常事件如果透過國際傳播對其他國家構成公共衛生風險，而且可能需要國際協作因應，才構成「國際關注公共衛生緊急事件」。如果宣布為緊急事件，就能吸引更多國際資源投入疫情。

目前全球有2項疫情仍被定調為「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2014年宣布的小兒麻痺症，以及2020年的新冠肺炎疫情。

另據路透社報導，部分公衛專家指出，猴痘疫情已經符合列為「國際關注公共衛生緊急事件」的標準，耶魯大學流行病學副教授龔薩福（Gregg Gonsalves）認為世衛的決定是「錯誤的」。

針對世衛暫不將猴痘疫情定調為「國際關注公共衛生緊急事件」，部分全球公衛專家認為，或許是世衛在2020年1月宣布新冠疫情為緊急事件時遭到全球各地廣泛質疑，導致世衛現在有所猶豫。