威爾斯明星邊鋒貝爾（Gareth Bale）親自在推特宣布轉戰美國足球大聯盟MLS！他拍攝一個戲劇化的出場鏡頭並寫道：「很快要見面了，洛杉磯，LAFC。」宣告將要加盟洛杉磯隊。今年32歲的貝爾效力西甲皇家馬德里長達9年，他最後一季傷痛纏身，只幫皇馬踢了7場比賽。

今年6月貝爾寫公開信感謝皇馬，他很驕傲穿上皇馬球衣，在知名的聖地牙哥伯納烏球場比賽，幫助球隊摘下歐冠，回顧這一切就是夢想成真。貝爾本周末就會飛往美國，MLS將於7月7日開放球員轉會，貝爾預計首戰會在主場對上洛杉磯銀河，合約細節尚不明，長度為12個月。

貝爾先前效力英超熱刺，2013年轉到皇馬以8510萬英鎊創下當時轉會費紀錄。然而皇馬球迷不怎麼喜歡他，球團2016年與他續約6年，但2019年就想賣掉他。根據經紀人所說，貝爾差點就要轉去中超的江蘇隊，不過皇馬在最後關頭反悔了。後來貝爾在2020-21球季被出借給老東家熱刺，在英超踢進11球，返回皇馬之後上場時間減少，最後合約到期成為自由球員。

此外貝爾是威爾斯暌違64年重返世足賽的功臣，本月初對烏克蘭的歐洲區附加賽，貝爾在一次自由球起腳，球撞到烏克蘭後衛而彈進球門，紀錄上是烏龍球，也就是這球幫助威爾斯搶下今年世足入場券。