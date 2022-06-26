美女主播吳宇舒在主播檯上的台風穩健、口條流利，加上甜美長相和親民個性，讓她圈粉無數，而吳宇舒日前就則在網上透露，隨著夏季天氣炎熱，上班日的私服也越來越涼，只見吳宇舒身穿平口小可愛搭被短版西裝外套入鏡，大方結實腹肌和馬甲線，畫面超養眼。

照片中，吳宇舒身穿短版的灰色小可愛、短版西裝外套並搭配白色短裙入鏡，大方解放纖細蠻腰和白嫩美肌，更養眼的是，她豪曬結實腹肌、馬甲線，身材性感又不失健康美，吳宇舒幽默喊：「馬甲線終於派上用場」之餘，還發文：「每天中午出門都熱到崩潰，於是上班日的私服也越來越涼 跟電視上差很大！」

吳宇舒辣照讓同為主播出身的蔡尚樺喊「羨慕」，前主播簡立喆也直呼：「腹肌 要練成這樣很有毅力！」網友則紛紛說：「練出一身好身材，有氣質的妳播新聞也格外漂亮喔」、「身材火辣喔」、「平常有在練 真的有差！美人胚子」，留言滿是好評。

吳宇舒不只私服穿搭引發話題，她日前就分享一系列渡假比基尼照，當吳宇舒把牛仔熱褲和上衣一脫，裡面則是穿著紅色比基尼和小褲褲，一雙長腿加蜜桃臀相當吸睛，S身材曲線超正點，舉手投足完全不像40歲，完美身材相當吸睛。