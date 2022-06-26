香港一名28歲男子在網路上認識一名45歲中年女子，兩人成了砲友，過了一段時間女方想扶正成為男女朋友，不經意講了一句話，讓男子發覺自己好像真的愛上她了，但又因為17歲的年齡差，怕親友無法接受讓他很猶豫。

《香港01》報導，這名男子表示與大自己17歲的女子長久以來是砲友，有著肉體關係，直到近日兩人討論事情時，女方嬌嗔一句「你又不是我的誰，幹嘛要你管」，頓時間想成為她的男友，感覺自己已經愛上她。

這名男子表示，對方也一直希望可以從砲友關係轉正成男女朋友，但男子遲遲不同意，害怕親友不接受兩人相差17歲的「母子戀」，不想被別人知道這段戀情，「她也知道我介意身邊的人知道她多大年紀」，讓男子很煩惱，上網向網友求助。

對此，不少網友紛紛留言：「恭喜泊到好碼頭」、「怎麼把到的，教一下啊」、「阿姨我不想努力了！」但也有人不看好「慢慢你會發覺每天起床，面前都是那副老臉」、「如果自己都無法下定決心，別人怎麼會支持你」。