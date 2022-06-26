國民黨立委鄭麗文認為，國民黨有一種迷思，不相信「衝」的力量有用。她更深刻的觀察，國民黨缺乏的是，「你到底相不相信你的東西？你到底相不相信九二共識是對的？到底有沒有信念？」

國民黨立委鄭麗文日前在朱學恒網路直播中指出，國民黨有一種迷思，真正贏的都是向馬英九這類型的人，很溫和理性、行政能力很強。「像我們這種會戰的人」，國民黨不相信這一套！國民黨內有不同力量的拉扯，不是嗎？有一股力量認為不相信「衝」的力量有用。

她說，譬如在立法院，到底要衝到什麼程度？國民黨團一直有拉扯，所以這屆前兩年比較兇，後來比較溫和。

朱學恒認為，馬英九時代已經過去了，現在已經沒有中間選民了，中間選民就是看誰會衝就跟誰。

國民黨立委鄭麗文。（資料照片）

鄭麗文更深刻觀察，問題在於「到底有沒有信念？」如果有很強的信念，雖然在輿論上比較弱勢，但如果有信念，就會展現捍衛信念的態度。

「我在立院跟蘇貞昌衝突，我不覺得我在亂鬧」，鄭麗文補充，「我都是論述很強」，因為有很強的信念支持，即便是少數都要堅持到底。

她強調，國民黨缺乏的是，「你到底相不相信你的東西？你到底相不相信九二共識是對的？到底有沒有信念？」否則永遠都只能跟在別人後面，每天都在想要不要衝？會不會有人覺得太軟？這樣是不對的！

「我從來都在想說，今天是不是為了我的信念在做事，才能感動人，你相信我，我們一起相信這件事情，所以願意這樣做。」她進一步說，這是為了信念，如果只是為了作秀，那也很無聊。

「如果別人都在你頭上撒尿，都在挖祖墳了，還怕被罵，要很有禮貌鞠躬，還要用理論的」，她質疑「當然是躺在那裡（抗議），否則就回家吧！」