全美各地墮胎權支持者今天連續第2天走上街頭，抗議美國最高法院推翻「羅訴韋德案」的歷史性裁決。最高法院裁決一出，保守派執政的各州已陸續出手禁止墮胎程序。

法新社報導，深度兩極化的美國，如今分化來到全新境界：有些州現在或很快就將結束1973年以來「羅訴韋德案」（Roe v Wade）對婦女墮胎權的保障；而其他州則將繼續維持這項保障。

在華府，抗議行動持續至入夜後，美國最高法院安全圍欄外的街道今天再度出現數千群眾，手持著標語高喊「對女性的戰爭，誰會是下一個？」以及「沒有子宮，沒有意見」。

● 墮胎權支持者：女人不應被迫當媽

主修政治學的19歲大學生史塔格（Mia Stagner）說：「昨天發生的事實在莫名其妙，噁心至極。」她說：「被迫當媽不應該是任何一個女性所應承受之事。」

遠從新澤西州前來的57歲民眾凱勒（Carolyn Keller）表示，最高法院的決定讓她怒不可遏。她警告說：「他們先拿女性開刀，接下來要遭殃的就是LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）人士和避孕。」

● 反墮胎人士：牽涉另一條命就無個人選擇可言

但持反對立場的一方態度依舊堅定。克雷文（Savannah Craven）告訴法新社說：「墮胎並非個人選擇，這涉及到兩個人，當事關另一人性命時，個人選擇就已不再存在。」

美國至少8個右傾的州已立即禁止墮胎，還有大約8州將於接下來幾週跟進。最高法院裁定終止近50年的墮胎權保障後，引發美國多個在國際最緊密盟友的批評。

昨天，密蘇里州成為第一個禁止墮胎的州，無論是強暴或亂倫懷孕都無例外。今天一早，阿拉巴馬州、阿肯色州、肯塔基州、路易斯安那州、奧克拉荷馬州、南達科他州和猶他州也都跟進。

多個民主黨主政的州在預料墮胎需求將上升情況下，已加強因應作為，當中加州、俄勒岡州、華盛頓州發布聯合承諾，將捍衛墮胎管道。

● 71%美國民眾：終止妊娠應由女性和醫師決定

今天更有多個民主黨執政州的州檢察長告訴媒體，他們不會運用檢察長辦公室來執行墮胎禁令。威斯康辛州州檢察長考爾（Josh Kaul）說：「威州司法局的資源不會用來調查、起訴涉嫌觸犯19世紀墮胎禁令的人。」

路透社報導，根據上個月的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調，約71%的美國民眾，包括民主黨和共和黨多數人士都認為，終止妊娠應由女性和醫師來決定，而非交由政府規範。但是，這樣的支持並非絕對性的：約26%受訪者認為所有情況的墮胎都應屬合法行為；10%認為應屬非法行為；絕大多數支持某種程度的限制。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110626