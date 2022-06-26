加密貨幣新創公司Harmony開發的跨鏈橋Horizon遭受駭客攻擊，估計價值1億美元的加密貨幣失竊，成為跨鏈橋最新受害案例。

另一方面，外媒引述內情人士指出，加密幣借貸公司Celsius Network聘雇諮詢公司Alvarez ＆ Marsal的重整顧問，為聲請破產做準備。

Harmony在22日上午發現加密貨幣失竊，並鎖定一個可能涉案的個人帳戶。該公司當日稍晚透過推特表示，公司正與美國聯邦調查局和多家資安公司合作，調查這起攻擊事件。

區塊鏈橋在去中心化金融平台（DeFi）位居重要角色，允許使用者將加密貨幣由一個區塊鏈轉移到另一個區塊鏈。以Horizon為例，用戶可將以太坊的加密貨幣發送到幣安智能鏈（Binance Smart Chain）。

Harmony表示，駭客入侵並未影響比特幣的區塊鏈橋。

由於區塊鏈橋的底層程式碼（underlying code）容易遭受攻擊，故成為駭客鎖定的主要目標。

區塊鏈分析公司Elliptic研究主管辛明頓（Jess Symington）指出，跨鏈橋擁有大量加密貨幣流動性，也成為吸引駭客下手的目標。

Harmony並未透露Horizon跨鏈橋的加密貨幣是如何失竊，但一名投資人早在4月便對Horizon的安全性提出憂慮。

Horizon跨鏈橋的安全性取決於一個「多重簽名」錢包，只要兩個簽名就能啟動交易。部分研究員猜測，這起事件可能是「私鑰外洩」，讓駭客取得開啟加密錢包的密碼。

跨鏈橋先前爆發多起駭客入侵事件，區塊鏈遊戲《Axie Infinity》的區塊鏈網路Ronin Network3月遭駭客攻擊，造成超過6億美元加密貨幣不翼而飛。

此外，另一個熱門跨鏈橋Wormhole在2月遭到駭客盜取逾3.2億美元。

加密貨幣領域近來負面新聞不斷，加密貨幣借貸平台Celsius與 Babel Finance因為流動性壓力，宣布暫停所有提存交易。