經濟減速跡象浮現與大宗商品價格回跌，削弱聯準會（Fed）升息預期，美股24日強勁反彈，三大指數周線連袂走紅，為5月以來首見。季底買盤可望延續股市反彈，不過7月中財報季登場，美股恐再現賣壓。

道瓊工業指數24日勁升823.32點或2.68％，以31,500.68點作收；標普500指數勁揚3.06％，收在3,911.74點，創下2020年5月以來最大單日漲幅；科技股雲集的那斯達克指數躥揚3.34％，報11,607.62點。

三大指數周線同步收高，周線連3黑止步。道指全周揚升5.4％，標指勁揚6.4％，那指狂飆7.5％。

隨著第二季即將結束，季底作帳行情可望給予美股支撐，讓反彈力道延續至本周。

摩根大通首席市場策略師柯拉諾維克（Marko Kolanovic）指出，單單基金經理人調整持股，就可能讓本周美股大漲7％。標指在第二季大跌逾13.7％，開年來累計下挫17.9％，投資組合經理人必須加碼股票，以維持資產配置水位。

儘管美股本周終於揚眉吐氣，將標指拉出熊市，但許多華爾街分析師對美股展望依舊低迷。

Wolfe Research策略師森耶克（Chris Senyek）在報告指出，過去3個交易日美股走高僅僅是嚴重賣超下的熊市反彈。美股中期看跌的趨勢不變，企業下修獲利和衰退風險上升將對美股造成下壓。

美國第二季財報季即將登場，大型銀行將在7月14日和15日率先公布業績。策略師指出，近日股市反彈皆是7月中賣壓的序曲。

洛克菲勒全球家族辦公室投資長Jimmy Chang指出，到了7月第二周，財報將成為市場討論主軸，預期部分企業將下修財測，恐增添股市波動。

本周重要經濟數據有30日出爐、聯準偏好的通膨指標－個人消費支出（PCE）物價指數，以及27日的耐久財訂單。

2022年上半年進入最後倒數，美股朝著50年來最差半年線的方向前進。