國際貨幣基金（IMF）24日表示，聯準會（Fed）為對抗通膨、實施激進的升息計畫，雖然恐讓今明兩年美國經濟成長放緩，但應可以「勉強」讓美國躲開衰退命運。

IMF在對美國經濟政策的年度評估中，把美國2022年國內生產毛額（GDP）成長估值從4月預測的3.7％下修到2.9％。

它還調降美國2023年GDP預估，從之前的2.3％降至1.7％、2024年成長率則繼續下探到0.8％。

去年10月IMF曾樂觀預估美國2022年GDP成長率可達5.2％，但之後受到新冠變異株出現與供應鏈遭到打亂影響，使得經濟復甦速度減緩。加上俄羅斯2月入侵烏克蘭，引發燃料和食品價格狂飆，更進一步推動通膨升到40年高點。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在記者會上表示：「我們認為美國應可勉強避開衰退。」，但她也警告當前經濟情勢依然衝不確定性。

她提到，雖然經濟持續從疫情中復甦，但俄烏戰爭與中國防疫封鎖措施帶來的重大衝擊，正對經濟造成傷害，這也不可避免讓情勢更加困難。

IMF西半球事務部門副主任喬克（Nigel Chalk）補充，如果衝擊過大而將美國經濟推向衰退，也將為時短暫而輕微、失業率則會微幅上升，該情景預料將與2001年美國經濟衰退類似。不過他認為，強勁的美國儲蓄將有助支撐需求。

至於通膨方面，喬治艾娃聲稱，物價穩定對於保護美國收入和維持成長至關重要，然而在這過程中，消費者可能會感受到「有些痛苦」。

她還提到先前曾與美國財長葉倫（Janet Yellen）和Fed主席鮑爾（Jerome Powell）交換意見，她相信美國目前正傾全力在壓低通膨，然而Fed想要快速將基準利率升高到3.5％至4％的目標，是「降低通膨的正確政策」，可創造提前的緊縮金融環境，迅速的將通膨降到2％的目標。Fed目前的政策利率是介於1.5％到1.75％之間。