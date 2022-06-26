大陸第四家合資理財公司近日正式獲批開業，中國工商銀行24日公告，與高盛合資籌建的高盛工銀理財有限責任公司，已獲得銀保監會批准開業。

據銀保監會2021年5月發表的批籌文件，在高盛工銀理財的股東中，高盛資產管理有限責任合伙出資比例為51％，工銀理財有限責任公司出資比例為49％，公司註冊地為上海。

高盛工銀理財將是大陸第四家由外資控股的合資理財公司，象徵金融領域進一步開放，此前3家分別為匯華理財有限公司、貝萊德建信理財有限責任公司、施羅德交銀理財有限公司。

匯華理財有限公司在2020年9月獲批開業，東方匯理資產管理公司出資55％，中銀理財有限責任公司出資45％。貝萊德建信理財有限責任公司在2021年5月獲批開業，貝萊德金融管理公司、建信理財有限責任公司、富登管理私人有限公司，持股比例分別是50.1％、40％、9.9％。

施羅德交銀理財有限公司則在2022年1月獲批開業，施羅德投資管理有限公司持股51％，交銀理財有限責任公司持股49％。