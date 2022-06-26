看來籃網已經越來越有可能跟厄文分道揚鑣！根據《The Score》在26日爆料，籃網老闆蔡崇信已經受夠厄文過去兩年種種脫序失控行為，轉而完全支持籃網管理階層不給厄文頂薪續約決定，甚至籃網官方「悄悄」把季票宣傳網頁上的厄文照片換成班西蒙斯。

因為厄文自從加盟籃網之後，接連惹出不少爭議事件，除了經常用私人理由宣告缺席，上季更因拒絕接種疫苗變成「打工」球員，今年季後賽首輪還碰上齋戒月，造成他白天不能飲食直接影響正常發揮，也難怪蔡崇信現在會支持籃網管理階層不給頂薪。

甚至有眼尖的球迷發現，籃網官網上的下個球季季票宣傳網頁照片，原本是厄文搭配杜蘭特、喬哈里斯、卡麥隆湯瑪斯的合照，如今卻突然變成班西蒙斯跟其他籃網球員的合照，整個官網首頁只剩下厄文拿下隊史新高60分的新聞網頁，還可以看到厄文身影。

儘管先前號稱厄文開出自己有興趣加盟的球隊，包含湖人、快艇、熱火、七六人、尼克、獨行俠等隊，不過今天也傳出應該只剩湖人一隊，還在認真考慮是否積極招募厄文，代表厄文的自由市場行情也大幅下滑，看來他僅剩乖乖執行與籃網最後一年合約的最好選項了。