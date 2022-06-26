年底的九合一選舉，台北市長人選的部分，國民黨已確定提名立委蔣萬安，民眾黨支持現任副市長黃珊珊，民進黨人選則尚未確認。不過近日有民調顯示，若由衛福部長陳時中出戰北市選戰，民調已跌至末尾，國民黨台北市議員徐巧芯分析後認為綠營的算盤打得太早，民進黨立委高嘉瑜也坦承「確實有一些對於陳時中不滿的情緒」。

徐巧芯昨（25）日在網路節目《全民平評理》表示，最新民調顯示黃珊珊支持度已衝到28％、29％左右，且細看年齡支持度，黃珊珊在20～49歲獲得最多人力挺，但這塊選民原本應該是民進黨的主力支持群眾。

徐巧芯指出，分析黃珊珊的選區結構，第1名是她議員出身的內湖南港，再來則是士林北投及中正萬華，但這兩部分其實是民進黨的票倉，僅中正區有1席藍委賴士葆，可見黃珊珊的白裡面，綠佔據了更大的一塊，不過她也說陳時中正式參選、民進黨全力輔選後，黃珊珊將面對她現在搶到的綠營的票，是否會回歸到陳時中身上的問題。

高嘉瑜也指出，原本大家認為黃珊珊民調超過20％，民進黨勝選機率會較高，但現在黃珊珊已經衝到28％，三腳督已成形，蔣萬安民調卻穩定在35％左右，反而黃珊珊跟陳時中互有高低，最大的問題就是出在防疫上。

高嘉瑜表示，因為防疫的關係，確實出現一些對陳時中不滿的情緒，而這些民眾可能更不願意投給藍營，所以選擇支持黃珊珊，但她認為目前還在合理的誤差範圍中，等民進黨人選出爐、正式提名後狀況可能有所改變，加上黃珊珊個人特質的關係，有許多藍營支持者其實把她當成自己人，若選戰後期綠營穩紮穩打，黃珊珊與蔣萬安之間的拉扯可能會比較激烈。