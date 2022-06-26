健喬(4114)防疫藥品熱賣推升業績走高、主力「愛克痰」拿到中國大陸藥證，加上處分廠房利益進補，上週累計5個交易日，股價漲幅達15.72%。

Omicron來襲，台灣本土疫情嚴峻，健喬「愛克痰」系列產品5月打破銷售紀錄，推升月營收衝上3.88億元，年增45%，月增16%，再創歷史新高，由於疫情往台灣南部延伸，預期相關用藥需求度仍強，未來營收可望維持高檔。

健喬旗下主力產品愛克痰600mg發泡錠在6月初獲得中國大陸進口藥證領證通知，該藥品在2020年正式納入醫保給付，並也是中國慢性阻塞性肺疾病診治指南（2021年修訂版）中列為主要的化痰劑。據市場資訊統計，中國大陸2020年化痰藥品銷售金額為人民幣85億，其中NAC市值約在人民幣30億，NAC發泡錠在中國大陸市場約達人民幣1.6億元(4400萬顆)，目前中國大陸銷售主要為兩家，一家是原廠，另一家是中國在地藥廠，在市場需求大、供應少下，對健喬營運有正面的挹注。

健喬處份新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號之土地及廠房(信元廠)，銷售總額3.05億元，實際處分利益2.587億元，以股本31.36億元計算，每股貢獻度約0.82元。目前廠房中，除信元廠以外的廠房稼動率都不錯，目前沒有出售的計畫。