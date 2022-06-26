由國立臺灣美術館製作，描繪藝術家楊三郎故事的VR影片《無價之畫 巴黎的追光少年 VR》，自即日起於國美館「漂浮島城-VR藝廊」播映，該片以國美館2021年出版的漫畫書《無價之畫：巴黎的追光少年（上）》為藍本，邀請原作漫畫家HOM參與製作，重新改編為虛擬實境VR影片，希望以生動的漫畫題材、新穎的沈浸式體驗，拓展年輕族群，讓更多人認識臺灣藝術家。

▲藝術家楊三郎漫畫故事轉譯VR影片截圖（一場藝術探索之旅，浪漫展開）。 圖：國立臺灣美術館／提供

國美館梁永斐館長表示，《無價之畫 巴黎的追光少年 VR》忠實還原漫畫場景與劇情文本，並透過全新360VR的影片技術，重新詮釋藝術家楊三郎的奮鬥人生。本片保留漫畫家HOM的2D手繪風格，以3D建模的方式製成動畫，並採電影規格製作品質，對角色、場景、道具等細節加以琢磨，使VR虛擬實境的空間感更加真實，讓民眾身歷其境，彷彿置身楊三郎的回憶之中。

▲藝術家楊三郎漫畫故事轉譯VR影片截圖（楊三郞於基隆港邊寫生）。 圖：國立臺灣美術館／提供

連續兩年獲得金漫獎肯定的漫畫家HOM表示，「講歷史、談繪畫，對我來說，是一個很大且全新的挑戰，是我沒有嘗試過的題材。能夠跟上時代，並使用全新的媒介再次呈現，我也為此感到興奮！」故事根據漫畫文本，以生動有趣的形式，闡述楊三郎努力追尋藝術的歷程，在一次臺展比賽落敗後，仍懷抱滿腔熱血，遠赴法國尋找自己的繪畫價值，深具教育意義。

▲藝術家楊三郎漫畫故事轉譯VR影片截圖。 圖：國立臺灣美術館／提供

本片更特別訂製專屬歌曲《標準色》，邀請連續多年受邀參與大型音樂季的「胖虎樂團」主唱BENN演唱，透過音樂、對白、畫面的互動，搭配BENN極具渲染力的歌聲，讓觀者更能融入楊三郎的心境轉折。

《無價之畫 巴黎的追光少年 VR》自即日起於國美館「漂浮島城-VR藝廊」播映，座位有限，採線上預約

，並有多部國際藝術VR供欣賞。而《無價之畫：巴黎的追光少年（下）》也預計於6月底發表，歡迎大家先赴VR藝廊觀賞上集劇情，以連貫精彩的下集內容。

《漂浮島城-VR藝廊》

體驗地點：國立臺灣美術館VR藝廊（2F）

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）