據央視報導，從昨（25日）晚至今日，江蘇省已有蘇州、泰州、常州、淮安、連雲港、南通、宿遷等城市發布通告，低風險地區來（返）人員正常自由流動。其中，部分城市調整了公共場所的防疫措施。

常州市規定，無本地疫情時，各類公共場所在落實好常態化疫情防控措施的基礎上，取消限流措施，不再查驗核酸檢測陰性證明。

常州市亦恢復旅行社和線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，做好非中高風險地區的遊客組織、接待、遊覽等工作。

淮安市規定，酒店等各類公共場所正常開放，規範落實常態化防控要求，保障各類特殊人群通行需求。

連雲港市規定，各類業態和市場主體全面常態運行，提倡公共場所查驗行程卡，不得設置人員流量限制。

南通市規定，各類開放式公共場所、公共交通工具恢復正常運行。大型聚集性活動應落實好風險評估、健康監測等疫情防控措施。

蘇州市民進入公共場所、乘坐公共交通，不再查驗核酸檢測陰性證明。各類公共場所落實測溫、查驗健康碼措施，督促市民規範佩戴口罩。

江蘇省對入境人員實行「7天集中隔離＋7天居家隔離」，不符合居家隔離條件的應進行集中隔離。