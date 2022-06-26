大陸近日以檢出禁藥為由，全面禁止台灣石斑魚輸入，經漁業署追查也發現有運搬船申報不實等情況，外界也稱「借牌」陋習已久，對此農委會主委陳吉仲昨（25日）表示，「陋習是因為ECFA兩岸農產品貿易下才會有的，現在當然（石斑魚借牌）陋習已經不見了」。對於陳吉仲的說法，Ptt鄉民全氣炸了，狠嗆陳吉仲「顏色對了什麼都對！」

陳吉仲25日出席「寶島鱻魚，鮮美一夏」活動記者會致詞時表示，全世界生產20多萬公噸的石斑魚，其中台灣就占約1成，台灣石斑魚品質幾乎全世界最好，感謝多個通路業者協助行銷。他同時也呼籲，全國漁民配合農委會及漁業署，後續會要求每一個養殖戶要做好檢驗，確保所有石斑魚可以至國內外的行銷通路，也會推動冷鏈加工，把危機化為轉機。

陳吉仲更指責，借牌是因為兩岸農產貿易中透過ECFA才有陋習，有一些特定的養殖戶才能到對岸，才會有掛牌情事，「全世界所有的農產品貿易沒有人在用陋習運作的」，陋習在兩岸ECFA平台下才會有的，現在陋習不見了，要的是全面品質的管控。

然而對於陳吉仲的說法，除了國民黨痛批陳吉仲的說詞是推卸責任，Ptt鄉民們也狠酸「顏色對了什麼都對！」、「千錯萬錯都是對岸的錯」、「借牌開計程車被抓到是警察的錯」，同時也有鄉民指出「發給別人代工，品管要負責啊。不是一句陋習就沒事」、「借牌最大問題，是如果民眾吃出問題，要找誰說明？」，並質疑「借牌出貨，這樣農漁產履歷還有效嗎？」、「這算詐欺或偽造文書了吧，說成陋習就能大事化小？」