綜所稅申報及繳納期限到6月30日，財政部統計至21日，至少仍有15%的綜合所得稅納稅義務人未完成申報，呼籲民眾利用網路或臨櫃加開時段儘速完稅，可透過兩種方式，檢查是否已成功申報、繳稅。

本土COVID-19疫情影響，110年度綜所稅結算申報期限展延至6月30日，財政部統計，截至21日止，完成結算申報件數約544萬件，占去年總申報件數645萬件的84.34%；此外，營所稅方面，已有超過90萬件、逾9成完成結算申報。

財政部指出，各地區國稅局比照往年，在申報倒計時階段，上班日中午不休息，接下來，6月27日至30日，加班提供收件及所得、扣除額資料查詢服務，申報截止當日6月30日並延長收件時間至晚間7時。

採用網路申報者，只要將申報資料在6月30日晚間12時以前上傳成功，就算如期申報；如有需要繳交證明文件的民眾，應於7月11日前送寄戶籍所在地國稅局，或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所代收。

同時，財政部提醒納稅義務人，「申報」及「繳稅」都要確實完成，民眾可以透過確認以下兩大事項，檢視自己是否真的已經完稅。

第一，查詢是否完成申報（網址：https://reurl.cc/n1bRjn），若顯示檔案編號及「您已完成110年度綜合所得稅結算申報」，就表示申報成功、案件已成立。

第二，民眾可以藉「綜合所得稅繳稅結果查詢」（網址：https://reurl.cc/DyMLnj），檢查繳稅紀錄，財政部指出，除委託取款轉帳外，繳稅次日起第3個工作日再進行查詢。線上繳稅方面，也可利用「綜合所得稅結算申報自繳稅款紀錄查詢」（網址：https://reurl.cc/yrbGGD）。

財政部另提醒，綜所稅納稅義務人如果未依限繳稅，每超過3日，須按應繳納的稅額加徵1％滯納金，逾滯納期限30日仍未繳納者，稽徵機關將依法移送強制執行。

另外，自滯納期限屆滿的次日起，至繳納日止，納稅義務人須付滯納利息，利息依應繳納稅款，以中華郵政各年度1月1日公布的1年期定期儲金固定利率，按日加計徵收。