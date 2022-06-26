香港女星李嘉欣(Michele)以一張俏麗臉孔，頂著香港小姐和國際華裔小姐冠軍頭銜出道，因為華、葡混血的美貌，加上氣質脫俗，擁有「大美人」、「最美港姐」的美名，近來才剛過52歲生日的她，再展現大尺度完美凍齡身材，穿上比基尼呈現白皙肌膚及筆直長腿，極其火辣地站在遊艇拍照，格外惹火。

駐顏有術的李嘉欣20日剛過完52歲生日，曬出絕美慶生美照，整體狀態好到發光，可見當時照片中，李嘉欣放下一頭秀麗長髮，臉上畫著精緻妝容，向鏡頭露齒甜笑，她穿著白色花瓣深V洋裝，辣露性感鎖骨和天鵝頸，下半身則大玩起「下衣失蹤」的穿衣風格，極短小熱褲直伸大腿根部，露出一大截美麗長腿。

52歲李嘉欣外衣套上白色罩衫，讓太陽直曬在她的完美身材上。(圖/李嘉欣 IG)

25日李嘉欣再次曬出美照，在遊艇上大方穿比基尼泳裝，使好身材一覽無遺，還能見到她有著微微結實腹肌，又有一對逆天白嫩長腿，側身則洩出一大片的光滑肌，且另搭配著白色罩衫垂墜在身，呈現不同的時尚造型，隨著李嘉欣絕美畫面曝光，讓網友眼睛都狂吃起冰淇淋。

52歲李嘉欣躺在渡輪座椅上，靠背露出超甜美的笑容。(圖/李嘉欣 IG)

事實上，李嘉欣不僅人長得美，還擁有171公分的高挑身材，從選美大賽奪冠後進到演藝圈，2008年嫁給身價百億的香港船王孫子許晉亨，和他生下1名寶貝兒子許建彤，儘管淡出螢光幕，依舊把外型維持在頂峰；她曾透露保養祕訣，分別為注重毛孔護理、愛吃水果、保養斷食法，讓天生麗質的外貌能凍齡更久。