北市街頭飛車追逐 賓士遭圍堵自撞2傷 警逮6嫌扣瓦斯槍。/警方提供

北市街頭飛車追逐 賓士遭圍堵自撞2傷 警逮6嫌扣瓦斯槍。/警方提供

台北市中山區吉林路今(26日)凌晨1時許，爆發一起4車追逐街頭鬥毆混戰，兩派人馬疑似債務糾紛，債主討債時遭打傷，債主不甘相約外出談判，未料遭遇對方出動3車人馬當街持瓦 斯槍及刀械追打，遭毆的一方在德惠街路口自撞棄車，立刻遭到尾隨份子圍攻，當場打破擋風玻璃。中山分局快打部隊獲報趕抵現場，鬥毆份子一哄而散，留下車上的2名傷者，地面還有瓦斯槍、球棒、開山刀等。警方已鎖定3輛涉案車輛，全案將依法偵辦。

根據調查，圓山派出所於6月25日23時巡邏發現吉林路某檳榔攤前有聚集情事，嫌疑人吳姓男子等6人見警即跳上該準備強行逃逸，員警以巡邏車擋住該車去路並下車壓制現場，現場陳姓男子等3人稱遭打傷。

同時段陳男友人招集同夥3台車約7-8人在吉林路與檳榔攤發生衝突，進而在吉林路上巷弄間追逐，總共4車當街追逐，檳榔攤方之車輛在吉林路德惠街口自撞一旁路燈，犯嫌下車攻擊期間並在路上丟擲1枚信號彈，並發生鬥毆。

北市凌晨街頭飛車追逐，1輛賓士遭3車圍堵自撞2人遭毆傷，警逮6嫌扣瓦斯槍。(蘇育宣翻攝)

現場債主陳姓男子右胸遭改造瓦斯槍擊傷，左臉頰遭拳毆傷等傷勢，另被追逐白色賓士車駕駛蔣姓男子身體擦傷，車輛車頭撞毀。

警方獲報後，趕趕抵現場現場逮捕欠債方6人到案，查扣瓦斯槍一把、球棒一支、摺疊刀一把，持續追緝討債方3車犯嫌，目前均已掌握車號及身分，將依妨害秩序及傷害案移送。