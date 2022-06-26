打造台中酷運動、酷城市，市長盧秀燕積極帶動籃球運動風氣，台中連年舉辦多項籃球熱門賽事，包含3X3.EXE聯盟賽、大專校院3X3籃球錦標賽全國決賽、T3BA台灣三對三籃球企業聯賽等。第一屆「ASICS CUP亞瑟士盃三對三籃球錦標賽」今年8月更將於台中舉辦，運動局長李昱叡表示，歡迎全國熱愛籃球的朋友前來挑戰，以球會友互相交流球技，透過運動結合觀光，到訪台中感受城市美好。

李昱叡表示，感謝近年各項籃球賽事推動團隊選定台中舉辦，「ASICS CUP亞瑟士盃三對三籃球錦標賽」今年首屆舉辦就選在台中，具歷史意義，顯見台中運動發展獲得企業與運動參與者支持，促成全國籃球好手齊聚台中酷城市進行交流。

李昱叡強調，盧市長積極推展籃球運動，台中的籃球實力逐步彰顯，例如110年全國運動會台中市首度勇奪男子籃球團體賽金牌，創造歷史佳績、稱霸全國；另外兩支地主職籃隊伍「台新夢想家」與「台中太陽」，本季均雙雙挺進兩大聯盟季後賽，締造全國唯一的精彩紀錄，顯見台中市籃球運動風氣盛行。

運動局指出，台中是一座充滿活力又年輕的酷城市，市府致力優化市民運動環境，並舉辦適合全民的優質體育活動，持續深耕基層，培育優秀運動人才。亞瑟士盃首度於台中登場，也特別設立女子組別，鼓勵女性朋友投入運動踴躍參加，市府也將持續努力，讓籃球運動融入市民生活，深耕在地籃球基礎，並與各界合作，蓬勃台中籃球運動發展。

運動局表示，亞瑟士盃將於8月20至21日於逢甲大學體育館舉行，共分為大專男子組、高中男子組、女子組報名隊伍，報名期間即日起至7月15日止，歡迎市民朋友到場為選手應援加油，一同感受熱血沸騰的精采賽事，相關資訊請上官網查詢( https://bao-ming.com/2022ASICSCUP3on3 )。