烏克蘭棄守東部戰略城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）。

烏克蘭東部戰略城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）25日正式淪陷，「半島電視台」（Al Jazeera）形容，這是自南部港城馬立波以來，俄羅斯軍隊的最大勝利。

北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）25日表示，北頓內茨克已被俄軍完全佔領，這座位在盧甘斯克州（Luhansk）的戰略城市正式淪陷。

半島電視台25日撰文形容，拿下曾經有過10萬居民、如今已淪為廢墟的北頓內茨克，是俄軍自5月拿下烏南港城馬立波（Mariupol）以來的最大勝利，除此之外，在火力上擁有更大優勢的俄軍進展相當緩慢。

盧甘斯克州長蓋戴（Sergiy Gaiday）24日指出，烏克蘭軍隊必須從北頓內茨克撤出，並且已經接獲轉戰新陣地的命令。

針對棄守北頓內茨克，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示是為了讓烏軍「戰術重整」而實施的手段，好讓從北頓內茨克撤出的部隊能到利西昌斯克的高地重整，「這是為了到有利陣地取得戰術優勢的撤退。」

他強調根據現有條件，已經不可能在廢墟及空曠地堅守防禦，所以烏軍撤往高地以繼續防禦行動。

如今俄軍希望對位在北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）對岸的北頓內茨克姊妹城市利西昌斯克（Lysychansk）推進，烏軍則希望，為了拿下北頓內茨克廢墟所付出的代價，能讓俄軍在接下來幾周難以繼續進攻。

蓋戴指出，撤出烏軍是為了避免被俄軍包圍，俄軍近幾日已經渡河。

半島電視台記者斯特拉特福（Charles Stratford）表示，目前烏克蘭軍隊在盧甘斯克州仍握有控制權的城市僅剩下利西昌斯克，「現在最大的問題是，烏軍能否守住利西昌斯克。」他說失去北頓內茨克，基本上被視為馬立波以來烏軍可能遭受的「最大失敗」。

目前俄羅斯軍隊及親俄份子已佔領盧甘斯克州95%土地，並且控制頓內茨克（Donetsk）半數地區。