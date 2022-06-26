高雄市鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員陳乃榕於24日上午10點30分左右，巡經旗津區中洲一路時，發現一名男子安全帽帽帶卻未扣，趨前攔停後，發現男子渾身散發酒氣，經實施酒測，40歲的葉姓男子酒測值竟高達每公升1.16毫克，遠遠超過法定標準值，警詢後依公共危險罪移送偵辦。

員警攔停葉姓男子後，聞到濃濃酒味，男子坦承剛剛出門買早餐前喝了兩罐啤酒。施測後酒測值竟高達1.16mg/L，葉男對於這麼高的酒測值直呼:「太誇張了啦！」，員警詢問前一晚是否有飲用其他酒類，葉男才表示昨天晚上喝了一瓶高粱酒。原以為從住家到市場僅短短200公尺，應該沒問題，沒想到回程時因帽帶未扣而遭攔查。經查葉姓男子去年就曾因酒駕遭警方送辦，沒想到又貪圖方便酒後騎車上路，而遭警方攔查送辦。

高雄旗津一名男子睡前喝1瓶高粱，起床再喝2瓶啤酒，仍騎車外出上班酒駕遭逮測出1.16爆表。(高佩琦翻攝)

鼓山分局長蔡鴻文表示，酒駕新法已於今年3月31日上路，對於酒駕違規累犯者，其累犯記錄自108年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，得公告其姓名、照片及違規事實。同時呼籲民眾，如果前一晚飲酒較多，務必充分休息，讓酒意退去再上路，避免宿醉造成自己及他人安全的隱憂。

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