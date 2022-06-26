民進黨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，新竹市「公道三」新闢道路昨通車，民進黨立院黨團總召柯建銘今（26日）凌晨在臉書發布近千字長文，他藉由「公道三」通車說，「人生處處是公道三，可逆轉勝！」這就是沈慧虹精神；他也拜託，共同做林智堅及沈慧虹最大後盾，讓新竹經驗價值移植桃園。

柯建銘表示，昨天上午10時，新竹人等了30年的「公道三」終於通車了，這是歷史時刻的見證，短短500公尺的公道三，歷經5位市長，最後在市長林智堅及沈慧虹所率領的市府團隊下完成。

林智堅昨致詞時感謝議會、里長、里民的支持，及原住戶的成全，才能有通車，與會的每個人歡樂的眼神，如昨日的陽光一樣燦爛耀眼。2014年12月24日，林智堅從公路總局找了交通專業的沈慧虹出任交通處長，第一個任務就是公道三。

在沈慧虹專業的規畫，該修法的修法，該要經費的要經費（由中央補助20億），及時任內政部長葉俊榮首創為該案開了聽證會，雖有無數的挫折、抗爭、受辱，加上有心人士從中作梗，但皆被沈的溫柔、堅定、專業、耐心克服了！

柯建銘強調，在林智堅主政前，「公道三」已是停滯工程的代名詞，甚至是代表「沒有希望」及「不可能」的負面名詞，但卻逆轉為化不可能為可能的正面意涵，「這就是沈慧虹副市長的精神」！

他說，沈副市長雖宣佈參選的起步較晚，但近8年來，以她的專業、認真、熱情、溫柔又堅定的在地服務精神，新竹市未來發展的藍圖及願景，對她來講，已內化成一種不可動搖的使命感，後續爆發力渾然天成，絕對銳不可擋。未來不管競爭對手是誰，絕對難望其項背的，有100％的信心。

柯建銘表示，上周五，沈副市長在台北國會辦公室，向行政院祕書長李孟諺持續爭取，新竹輕軌捷運、新竹大車站計畫及台大新竹醫院湳雅院區擴建案，此三項皆為百億級重大建設，讓新竹市邁向國際城市。這不是專業、深耕，什麼才是專業、深耕？這就是沈慧虹！

柯建銘最後提及，為了台灣這塊土地，為了下一代，在未來這100多天的日子，共同做林智堅及沈慧虹最大後盾，讓新竹經驗價值，移植桃園，拜託大家動員所認識的桃園朋友支持林智堅市長，在新竹，共同推動「扶正」沈副市長運動，共創桃竹共榮圈。