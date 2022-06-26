藝人納豆年初驚傳腦出血緊急入院開刀治療，女友依依不僅是第一時間發現他身體出現異狀的功臣，休養過程更是不離不棄陪在身邊，可以說是人美心也美，常在社群平台分享日常的她，也不吝嗇大方秀出傲人的火辣身材，每每PO出養眼清涼照，都讓網友看得臉紅心跳。

依依在社群平台除了分享日常及與納豆的放閃照，也常秀出姣好的火辣身材，之前曬出一張躺在床上的照片，一雙大眼對著鏡頭頻頻放電，U型剪裁的上衣藏不住一對傲人車頭燈，另一張則是擺出酷樣刻意不看鏡頭，看起來頗有個性，由上往下拍的邪惡視角讓視覺效果更加震撼，擠出一條超深I字型事業線，更讓所有人看得目不轉睛。

對此，網友紛紛留言大讚：「這張照片真的很有態度」、「長得超正身材又辣想法也很正面陽光，很喜歡像妳這樣的女生」、「妳真是美如天仙！也太完美了」、「Very beautiful 」、「這樣拍照合法嗎」、「太正了啦」、「妳最棒了，最美就是妳」。

依依近來上節目聊陪納豆養病經過，她表示男友從生病到現在幽默感都沒變，每晚會故意考他自己叫什麼名字，沒想到竟脫口說出「泡泡、Cherry、花花」等暱稱，讓她好氣又好笑表示：「都是一些酒店小姐的名字」，此外更透露是納豆主動追求，當時還要求她噤口不能跟任何人講，讓她一度以為是「演藝圈潛規則」。